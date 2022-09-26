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26/09/2022 13:56

【聚焦人幣】花旗：人幣匯率恐跌至７﹒３，人行或收緊離岸流動性

　　《經濟通通訊社２６日專訊》花旗銀行最新報告認為，人行宣布調升遠期售匯風險準備金率
，顯示了更大的政策決心和逆周期調整的優先級；接下來的行動可能包括正式宣布引入中間價逆
周期因子，以及收緊離岸人民幣流動性的措施。而在美元走強的環境下，美元╱人民幣匯率將升
至７﹒３。花旗銀行分析師Ｐｈｉｌｉｐ　Ｙｉｎ及Ｇａｕｒａｖ　Ｇａｒｇ在報告中並稱，從
過往看這一政策措施更多是管理貶值速度、增加雙向波動，但這也可能會增加看跌人民幣敞口的
機會。
　　報告指，人行調升遠期售匯風險準備金率對掉期市場的影響喜憂參半，一方面增加了企業遠
期購匯成本，另一方面銀行間市場美元融資成本可能面臨上行壓力，可能令掉期點更有下行壓力
。根據銀行的美元融資成本看，２０％的外匯風險準備金可能相當於掉期點６００－７００點；
由於銀行可能將成本轉嫁給企業客戶，這會略微增加進口商的對沖成本。
　　人幣即期今早一度跌至近７﹒１７關口，離岸則已率先跌穿７﹒１７，均創２８個月新低；
中間價繼續強力過濾千點，但仍調整逾３５０點，為兩年多來首次跌破７關口。（ｗｌ）

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