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即市新聞

26/09/2022 14:21

【聚焦人幣】分析：人行通過提高銀行遠期售匯成本，降低購匯需求

　　《經濟通通訊社２６日專訊》為應對人幣匯率持續走弱，人行決定自本周三（２８日）起，
將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從０上調至２０％，這是兩年來人行首次調整外匯風險準備
金率。專家表示，外匯風險準備金率作為一種逆周期調節工具，通過影響匯率遠期價格，調節遠
期購匯行為。此次調整基本的作用邏輯是，通過提高銀行遠期售匯成本，降低企業遠期購匯需求
，進而減少即期市場購匯需求，有助於外匯市場供需平衡。
　　人行自２０２２年９月１５日起，下調金融機構外匯存款準備金率２個百分點。據《上海證
券報》引述跨境金融研究院院長王志毅表示，外匯風險準備金與外匯存款準備金作用的對象不一
。此前調整的外匯存款準備金，主要針對境內外匯存款向金融機構徵收。而本次調整外匯風險準
備金，主要針對遠期購匯方向的代客衍生交易向金融機構徵收。根據之前的政策，需徵收的衍生
交易包括購匯方向的遠期、期權和期權組合（期權減半徵收）等，但不包括掉期以及境內金融市
場交易的套保，比如債券或股票項下的滬深港通、債券通、ＣＩＢＭ直投、ＱＦＩＩ╱
ＲＱＦＩＩ等。
　　東方金誠首席宏觀分析師王青認為，下一步若出現人民幣匯率脫離美元指數走勢的異常波動
，人行除下調外匯存款準備金率、上調外匯風險準備金率外，還可採取重啟逆周期因子、加大離
岸市場央票發行規模、強化跨境資金流動性管理等措施。除以上具體政策措施以外，監管層還可
進一步強化市場溝通，引導市場預期，防範外匯市場順周期行為引發「羊群效應」。（ｗｌ）

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