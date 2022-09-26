《師傅教路－黃瑋傑》ＡＥＯＮ信貸受惠放寬檢疫，業績穩定增長

《師傅教路》ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）主要於香港從事提供消費信貸融資服務，包

括簽發信用卡、提供私人貸款及提供保險代理及顧問服務。隨著港府推行一系列刺激經濟措施，

包括暫緩航 班熔斷機制、推出第二批消費券計劃及縮短入境香港人士檢疫期措施，香港消費市

場繼續出現輕微復甦，集團截至２０２２年８月３１日止半年度業績錄得穩定增長，整體銷售額

同比增長２４﹒２％，第二財政季度的銷售額環比第一財政季度增長２５﹒２％。其中，

２０２２╱２３財年上半年度的現金預支銷售額及私人貸款銷售額較去年同期分別大幅增長

４４﹒９％及６９﹒８％，主要受惠成功的營銷活動及擴大服務網絡所致。



＊上半年實現收入增１２％，信用卡發卡徵費佣金增１５％＊



於２０２２╱２３上半財年，集團實現收入５﹒７１億元，較２０２１年同期的５﹒１１億

元增長１１﹒８％。其中，利息收入同比增長１０﹒４％至４﹒７９億元。隨著上一個財政年度

下半年償還部分到期的長期銀行貸款及更多利用短期銀行借貸作為臨時現金需求，集團的利息支

出減少８﹒３％至１６１０萬元。因此，集團的淨利息收入為４﹒６３億元，增長１１﹒２％。

另一方面，雖然近期較多銀行的借貸利率上升，但集團平均融資成本僅由去年同期的２﹒５％增

加至２０２２╱２３年度上半年的２﹒６％。

其他收入方面，信用卡發卡業務的徵收費用及佣金增長１５﹒３％至３１９０萬元；信用卡

收單徵收費用及佣金大幅增長２﹒９倍至１４００萬元，主要由於集團在上一個財政年度下半年

才為永旺百貨推行收單服務。因此，信用卡業務的徵收費用及佣金總額大幅增加４６﹒７％至

４５８０萬元。至於保險中介業務之徵收費用及佣金則輕微減少４﹒１％至１３６０萬元，主要

由於保險分銷渠道作出變化所致。



＊客戶貸款及應收款項增１３％，全年股息率料近９％＊



集團於２０２２年８月３１日的客戶貸款及應收款項總額為４８﹒２２億元，相較２０２２

年２月２８日的４２﹒７４億元增長１２﹒８％。減值準備為１﹒８７億元，佔客戶貸款及應收

款項總額３﹒９％，相較今年２月２８日的４﹒２％為低。逾期客戶貸款及應收款項對客戶貸款

及應收款項總額比率於今年８月３１日為２﹒８％，亦較今年２月２８日的３﹒５％及２０２１

年８月３１日的３﹒４％為低。

２０２２╱２３上半財年除稅後溢利為１﹒７６億元，增長２﹒５７％。每股盈利為

４２﹒２１仙，董事會建議宣派中期股息每股２２仙，派付股息比率為５２﹒１％。假設２２╱

２３財年全年維持派息每股４４仙，現價股息率接近９％。建議買入價４﹒９７元，目標５﹒４

元，止蝕位４﹒８５元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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