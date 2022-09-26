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26/09/2022 15:05

【修例風暴】高院頒令充公「星火同盟」７０００萬元款項

　　《經濟通通訊社２６日專訊》支持反修例示威的網上眾籌平台「星火同盟」旗下空殼公司的
銀行帳戶在２０１９年底被凍結，涉款７０００萬元。高等法院今日頒下沒收令，充公涉案所有
財產。案件以非公開內庭聆訴方式處理。
　　警方於２０１９年１２月以涉嫌洗黑錢罪名拘捕「星火同盟」組織３男１女。調查期間，其
中２名被捕人士潛逃離港，情況已符合法例對申請充公令的要求。
　　警方財富情報及調查科財富調查組警司鄒祥有表示，警方於２０１９年６月發現一個籌款平
台，以支持反修例行動遊行活動人士，該平台於２０１９年６月至１１月共籌得約８０００萬元
，並將款項存入一間私人公司帳戶內。但警方調查發現所籌得資金使用方法，與宗旨背道而馳，
包括被用作購買私人保險，清找私人卡數及大部分企圖提走，警方懷疑有人企圖以此平台進行洗
黑錢活動。
　　警方表示，不時發現有組織以眾籌博取市民善心作募捐活動，但往往募捐與當初宗旨不一致
，有機會觸犯盜竊條例內的欺詐罪，最高可被判監禁１４年。並重申任何人已知道財產或款項與
犯罪得益有關仍處理，有機會涉及洗黑錢罪名，一經定罪可被判監禁１４年及罰款５００萬元。
（ｃｌ）（ｚｚ）

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