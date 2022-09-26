【施政前瞻】民主思路倡２３條立法，一併禁止網上發布假消息

《經濟通通訊社２６日專訊》民主思路就下月公布的《施政報告》發表建議書，促請政府為

《基本法》第２３條立法時，可一併立法禁止網上發布虛假消息。

民主思路召集人湯家驊表示，有關國家安全的問題現時已有《港區國安法》保障，目前需要

針對不涉及國家安全、但傷害社會的虛假消息，例如在接種新冠疫苗方面，有人傳播錯誤資訊，

嚴重傷害社會安全。他認為可循民事處理，未必需要刑事化，如賦權執法部門刪除虛假資訊，而

不需將發布人拘捕入獄。

民主思路亦建議，政府積極爭取舉辦大型國際活動，以重塑香港的國際形象。被問到近日先

後有國際活動取消或改到其他地方舉辦，湯家驊指，政府的方向是希望全面開放，但需視乎醫學

數據，亦難以就推行「０＋０」方案訂立硬性時間表。

在土地發展政策方面，民主思路認為，香港目前至少有３萬份土地租約將於２０４７年屆滿

，建議政府應主動確認土地契約的租期可以延續，穩定銀行及投資者信心。另外，民主思路呼籲

政府善用科技，重新測量郊野公園的地界，建議政府考慮發展粉嶺高球場的同時，應積極另覓發

展價值較高的土地。（ｃｌ）

