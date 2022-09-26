  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/09/2022 17:48

【施政前瞻】民主思路倡２３條立法，一併禁止網上發布假消息

　　《經濟通通訊社２６日專訊》民主思路就下月公布的《施政報告》發表建議書，促請政府為
《基本法》第２３條立法時，可一併立法禁止網上發布虛假消息。
　　民主思路召集人湯家驊表示，有關國家安全的問題現時已有《港區國安法》保障，目前需要
針對不涉及國家安全、但傷害社會的虛假消息，例如在接種新冠疫苗方面，有人傳播錯誤資訊，
嚴重傷害社會安全。他認為可循民事處理，未必需要刑事化，如賦權執法部門刪除虛假資訊，而
不需將發布人拘捕入獄。
　　民主思路亦建議，政府積極爭取舉辦大型國際活動，以重塑香港的國際形象。被問到近日先
後有國際活動取消或改到其他地方舉辦，湯家驊指，政府的方向是希望全面開放，但需視乎醫學
數據，亦難以就推行「０＋０」方案訂立硬性時間表。
　　在土地發展政策方面，民主思路認為，香港目前至少有３萬份土地租約將於２０４７年屆滿
，建議政府應主動確認土地契約的租期可以延續，穩定銀行及投資者信心。另外，民主思路呼籲
政府善用科技，重新測量郊野公園的地界，建議政府考慮發展粉嶺高球場的同時，應積極另覓發
展價值較高的土地。（ｃｌ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事26/09/2022
《神州經脈》人行維穩匯率　人幣仍探28個月低　滬綜指連跌四日
人氣文章專訪26/09/2022
【專訪】陶冬：極右勝出意大利大選　令歐盟頭痛市場擔心
人氣文章財經熱話26/09/2022
澳門將迎內地團兼港放寬入境檢疫　大行唱好賭股爆升
人氣文章財經熱話26/09/2022
【施政前瞻】總商會促盡快實施入境「0+0」及全面撤銷防疫措施
人氣文章市場動向26/09/2022
逾五十家知名企業參與「互聯城市大會」 討論大熱城市發展話題
人氣文章財經熱話26/09/2022
「第7屆聯大投資比賽」揭幕　近千名大專生角逐「投資新星」殊榮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金