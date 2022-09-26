【外圍經濟】原油需求黯淡，油價自１月以來首次跌破每桶８０美元

《經濟通通訊社２６日專訊》全球利率上升令原油需求前景黯淡，油價自１月初以來首次跌

破每桶８０美元。

聯儲局連續三次加息０﹒７５厘，並預計年底將進一步加息。瑞典央行加息１厘，其他亞洲

和歐洲央行也上調了借貸成本，表明各央行不惜以犧牲經濟增長為代價來對抗通脹。

油價勢將創出今年以來最長單周連跌期，並有可能錄得兩年多來的首個季度下跌。（ｒｃ）

