【外圍經濟】原油需求黯淡，油價自１月以來首次跌破每桶８０美元

《經濟通通訊社２６日專訊》全球利率上升令原油需求前景黯淡，油價自１月初以來首次跌
破每桶８０美元。
聯儲局連續三次加息０﹒７５厘，並預計年底將進一步加息。瑞典央行加息１厘，其他亞洲
和歐洲央行也上調了借貸成本，表明各央行不惜以犧牲經濟增長為代價來對抗通脹。
油價勢將創出今年以來最長單周連跌期，並有可能錄得兩年多來的首個季度下跌。（ｒｃ）
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