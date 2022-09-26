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26/09/2022 10:53

【外圍經濟】歐洲央行行長納格爾表示有必要進一步加息

　　《經濟通通訊社２６日專訊》德國央行行長納格爾（Ｊｏａｃｈｉｍ　Ｎａｇｅｌ）表示，
就算會損害經濟增長，歐洲央行仍然需要再次加息。
　　納格爾周五（２３日）發表演講，表示進一步採取緊縮措施的可能性上升。雖然對抗通脹會
帶來負擔，暫時抑制增長，但不能什麼都不做。
　　他認為通脹會吞噬財富，剝奪經濟參與，對最弱勢群體的打擊最嚴重。因此，有悖於「人人
享有繁榮」的主張。（ｒｃ）

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