【外圍經濟】歐洲央行行長納格爾表示有必要進一步加息

《經濟通通訊社２６日專訊》德國央行行長納格爾（Ｊｏａｃｈｉｍ Ｎａｇｅｌ）表示，

就算會損害經濟增長，歐洲央行仍然需要再次加息。

納格爾周五（２３日）發表演講，表示進一步採取緊縮措施的可能性上升。雖然對抗通脹會

帶來負擔，暫時抑制增長，但不能什麼都不做。

他認為通脹會吞噬財富，剝奪經濟參與，對最弱勢群體的打擊最嚴重。因此，有悖於「人人

享有繁榮」的主張。（ｒｃ）

