《日入而息》傳方艙醫院或改過渡性房屋，港股四連跌匯控挫逾７％

《今天重點》
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消息指方艙醫院或改過渡性房屋，料啟德較大機會入圍
總商會促盡快實施入境「０＋０」及全面撤銷防疫措施；總商會調查指近四成企業已經或正計劃
縮減在港業務
本港出口貨值連跌４個月，８月大跌１４﹒３％遠遜預期
騰訊（００７００）、網易（０９９９９）發通知，未成年人國慶假期前後每日手遊限玩１小時
；騰訊申請註冊多個微信優選商標
東亞銀行（中國）：網傳爆雷內容為虛假信息，已向公安報案
本港新增４０３４宗確診，再多１２名患者離世
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《即日市況》
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恒指全日低收７８點報１７８５５，科指高收５７點報３６４７
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《深滬股市》
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午後跌幅擴大滬指收挫１﹒２％，五連跌創四個月新低
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《美元匯價》
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就算英倫銀行大手加息，亦難扭轉英鎊弱勢
歐元最新報０﹒９６４２╱４６，日圓最新報１４４﹒０５╱０８
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《公司業績》
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ＡＥＯＮ（００９００）中期純利升２﹒６％至１﹒８億元，派息２２仙
時代集團（０１０２３）年度虧轉盈賺１﹒１２億元，連特息派６仙
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《公司資訊》
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ＡＥＯＮ（００９００）對下半年消費市場增長持樂觀態度
恒生銀行（０００１１）灣仔商務理財中心今日正式開幕
港鐵（０００６６）商場派３﹒６萬份電子優惠券，總值１８０
０萬元；機場站設單程票二維碼售票機
正道集團（０１１８８）訂立認購協議籌２億元
力勁科技（００５５８）杭州灣新廠房正式奠基，料明年５月投
產
消息指中創新航（０３９３１）國際配售獲超額認購
據報零跑汽車（０９８６３）招股以下限４８元定價
復星恆利證券推迎新優惠，送高達１２％貨幣基金收益券
傳霸菱亞洲擬合併卓佳瑞致達，估值或超６２０億元
匯豐保險：加Ｐ不影響產品定價，放鬆入境檢疫邁出正確一步
新地（０００１６）推「消費重重有賞」，高達３００萬Ｐｏｉ
ｎｔ Ｄｏｌｌａｒ
石四藥（０２００５）已取得藥監局有關纈沙坦氨氯地平片藥品
生產註冊批件
騰訊（００７００）、網易（０９９９９）發通知，未成年人國
慶假期前後每日手遊限玩１小時；騰訊申請註冊多個微信優選商
標
利亞零售（００８３１）附屬廣州聖安娜租廣州天河區單位
高山企業（００６１６）完成配股，淨籌約４０８０萬元
華訊（００８３３）附屬就訴訟裁決提民事上訴
華寶國際（００３３６）斥１３﹒９億元人民幣認購金融產品
中生製藥（０１１７７）附屬Ｉ類新藥「ＴＤＩ０１」獲批抗新
冠肺炎臨床試驗
嘉實國際Ｆ（０３１５５）互聯網行業估值下跌風險相對其他行
業較少
小米手機１１停產後售後政策改為「只修不換」，質量問題再引
關注
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《神州民企》
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財新表示國美拖欠員工薪酬，國美零售（００４９３）擬債務重
整
新東方在北京投資成立東方甄品商貿公司，註冊資本１００萬元
理想汽車（０２０１５）下調第三季交付量至２﹒５５萬輛
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《中國要聞》
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應對蘋果新品量產，富士康成都廠擴招並提供崗位津貼
深圳擬建設「電競之都」，資助最高５００萬予遊戲企業
首八月中企承接服務外包美元計合同額增１５﹒７％
發改委表示十八大以來下達水利中央預算投資８３２０億；加快
構建高質量綜合立體交通網；加大對新型基礎設施建設支持力度
能源局表示２０２５年西電東送能力達３﹒６億千瓦以上；推動
「東數西算」工程，加強數據中心建設；能源局料十四五能源重
點領域投資較前五年增兩成以上
文旅部表示加強對網劇評論彈幕的實時監控
廣州擬今明兩年於試點投入２６０輛自動駕駛汽車
一汽大眾行駛期間彈出廣告釀安全隱患，車主促監管
人行放水１３３０億元，１３５０億元逆回購利率持平；人行報
告：截至去年外資持境內金融資產同比增逾兩成
８月長三角地區人民幣貸款同比多增３８５億元
武漢召十餘家頭部房企座談，開發商倡降二套房首付比
官媒表示「暫停新增券商系統反採」通知為誤讀
多家龍頭農商行跟降存款利率，中長期降幅大於短期
華為開發者大會由１０月延至１１月４日至６日舉辦
雲南紅河州對３７家企業能效管理，涉黃磷、鉛鋅行業
澳新表示保交樓專項貸落地速度超預期，對市場影響有限
中國進出口銀行北京分行原行長李蒞被雙開
東亞銀行（中國）表示網傳爆雷內容為虛假信息，已向公安報案
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《寶島快訊》
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台股大跌２﹒４１％失守萬四關，台積電跳水跌近２％
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《其他消息》
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高院頒令充公「星火同盟」７０００萬元款項
６１２基金案開審，陳日君何秀蘭等６人不認罪
消息指方艙醫院或改過渡性房屋，料啟德較大機會入圍
總商會促盡快實施入境「０＋０」及全面撤銷防疫措施；總商會
調查指近四成企業已經或正計劃縮減在港業務
李家超稱政府將大力推動創科發展
陳茂波料８月出口跌幅擴大，冀放寬入境檢疫有利經濟
梁君彥稱完善選制令立法會復常，成功爭取０＋３
鄧炳強稱醫生濫發「免針紙」必須執法，正研究設假新聞法
金管局公布「金融科技從業員培訓資助先導計劃」實施細則
民主思路倡２３條立法，一併禁止網上發布假消息
孫玉菡稱貧窮線有不足之處，積極研究精準扶貧
本港６月工資按年升１﹒９％，扣除通脹後實質升０﹒１％
本港出口貨值連跌４個月，８月大跌１４﹒３％遠遜預期
深股通額度全日用４０﹒５億元，外資結束連四日淨流出；滬股
通額度全日用１９﹒５億元，外資淨流入４３億元
灣仔恒大中心重推市場標售，據報長實有機會競得
放寬壓測後首周末，中原十大屋苑成交增至９宗
ｌｉｖｉ ｂａｎｋ上調港元活期存款年利率
「第７屆聯大投資比賽」揭幕，近千名大專生角逐「投資新星」
殊榮
創新金融科技服務商ＫＰａｙ完成１０００萬美元融資
新一輪「拍住上」資助計劃接受申請，資助額增至最高４０萬元
小紅書表示上半年「陸衝」搜索按年升４２倍
陶冬稱極右勝出意大利大選，令歐盟頭痛市場擔心
支付寶香港等４電子錢包通過Ａｌｉｐａｙ＋進軍南韓
蘇黎世保險推出兩大互補保險計劃
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《俄烏開戰》
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德總理訪海灣國碰壁，僅獲一艘船之液化天然氣供應
拜登警告克宮勿在烏克蘭動用核武，否則有災難性後果
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《台海局勢》
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外資行評估台海風險，險企避向投資陸台公司發新保單
意大利冀推動更多與台灣合作，中方表示強烈不滿和反對
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《國際要聞》
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列根號５年來首在半島演習，北韓昨射短程導彈回應
意大利國會選舉右翼獲勝，梅洛尼料成為首位女總理
莫德納提交青少年新冠疫苗加強劑的監管申請
意大利大選右翼聯盟選票領先１７﹒８個百分點
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《外圍經濟》
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原油需求黯淡，油價自１月以來首次跌穿每桶８０美元
歐洲央行行長納格爾表示有必要進一步加息
澳洲擬議煤礦項目或製造數十年的新碳排放
英國推出最激進減稅方案，匯債大跌，英鎊創新低
韓圜對美元跌勢續擴大，日韓股市低開
鮑威爾表示疫情過後美國經濟可能正在進入新常態
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《新冠肺炎》
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本港新增４０３４宗確診，再多１２名患者離世
中國外交部確認中朝恢復跨境貨運，稱將確保穩定運行
Ｔｒｉｐ表示香港出境機票訂單增４倍，飛大阪預訂大增
中大學者相信機場檢測能力可應付「０＋３」抵港人流
傳安心出行增「親子針卡」，最快明天公布詳情
全國昨新增確診８３２宗，貴州確診病例升勢明顯
台灣增逾２﹒８萬宗本土病例，多５６宗死亡個案
國慶假期臨近，北京疾控倡導市民就地過節
國泰下午２時開放以里數兌換機票，享最低７折優惠
孔繁毅稱放寬入境檢疫安排風險少，不會造成疫情反彈
東瀛遊（０６８８２）日本線周末收大量查詢，但機票價格上升
消息指立法會議員洪雯確診，將居家隔離
胡錫進微博發帖：愈來愈多人受不了反覆靜態管理
酒店業主聯會預計本地度假住宿生意會下跌兩至三成
野村東瀛遊香港放寬防疫政策並非內地即將放鬆的信號
韓聯社東瀛遊中朝時隔五個月再度恢復跨境貨運
飲食業促放寬食肆營業限制，憂「０＋３」令生意受壓
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