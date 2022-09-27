《出旗制勝－麥穎儀》英鎊匯率急跌，匯控上日裂口急挫

《出旗制勝》環球經濟氣氛不明朗，美股三大指數上周跌勢湍急。港股方面，截至周一

（２６日）恒指連續４日收跌，續創下超過１０年新低，日內嘗試收復１８０００點大關亦無功

而返，大市交投亦持續淡靜。投資者如看好恒指，或可留意恒指購１７３８３，行使價

１９８００點，實際槓桿１２﹒７倍，引伸波幅２５﹒８％，換股比率８５００兌１，２０２２

年１２月２９日到期；如看淡，或可留意恒指沽１５４４９，行使價１７０００點，實際槓桿

９﹒７倍，引伸波幅３０﹒１％，換股比率８０００兌１，２０２２年１２月２９日到期。

英國擬推出５０年來最大規模減稅政策，英鎊匯率急跌，拖累英資銀行股表現。匯控

（００００５）周一裂口低開４﹒６％後，跌幅持續擴大，最多跌８﹒８％，最低曾見４１﹒７

元。而根據ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站美國預託證券ＡＤＲ頁面顯示，上日隔夜匯豐ＡＤＲ股價有

所靠穩，美國ＡＤＲ價格折算較本港上日升０﹒５％，匯豐港股今早（２７日）微跌０﹒１％開

市，上日市場匯豐認購證輪資金流入４４４萬，認沽證輪資金流入則有７１５萬。投資者如看好

匯豐喘定反彈，或可留意匯豐購２５１６６，行使價５３﹒５８元，實際槓桿１２﹒６倍，引伸

波幅２９﹒７％，換股比率１０兌１，２０２３年１月３０日到期；如看淡匯豐進一步向下尋找

支持，或可留意匯豐沽２１９４３，行使價３９﹒９５元，實際槓桿６﹒５倍，引伸波幅

３５﹒３５％，換股比率１０兌１，２０２３年１月３０日到期。

美團（０３６９０）自７月起於約１６０－２００元區間上落，自７月上旬高位回落後，曾

兩次於２００元附近位置後展開回調，並於１６０元附近水平獲承接反彈，走勢相對騰訊

（００７００）、阿里（０９９８８）等科網股相對硬淨。周一輕微低開並低見１５９﹒４元，

再次於８月１６日低位約１６０元附近尋得支持並展開反彈，收市倒升逾４％至１６７﹒５元，

今早再輕微高開約０﹒４％。根據ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站過去５日（９月２０至２６日）輪證

資金流資料所示，過去５日美團樂觀資金流達１﹒１億，悲觀資金流則為６８１０萬，比例為

６２：３８。 投資者如看好美團，或可留意美團購２３２２３，行使價２０９元，實際槓桿

１﹒６倍，引伸波幅４９﹒２％，換股比率１００兌１，２０２３年１月３０日到期；如看淡，

或可留意美團沽２３８６５，行使價１２４元，實際槓桿３﹒６倍，引伸波幅５９﹒９％，換股

比率５０兌１，２０２３年３月３０日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

