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即市新聞

27/09/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》股市會長跌不升嗎？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和
４２﹒５％，局勢則均尚屬顯著向淡。市況所見。昨早（２６日）港股好友大戶成功阻擋淡友的
攻勢，大市裂口低開後，曾經一度倒升，雖則匯控（００００５）受英鎊急挫的影響而被拋售，
可幸者，為港股的跌勢若與美指期貨相比，依然較強。這個現象表示，於美股呈現反彈的時候，
港股的反彈幅度多會較大；當美股正式回升時，港股的升勢多會更為猛烈。但無論如何，港股需
有自身的利好消息支持，「０＋３」乃其中一個。
　　整體而言，昨天大市的支持力來自科技股的積極買盤；至於國企股，雖然表現亦算不俗，股
價的上升動力始終受制於人民幣的弱勢。世上沒有長跌不升的股市，根據經驗，筆者相信港股已
接近展開中期反彈的階段。然而，若謂長期反彈亦快將展開，則未免言之過早，因當前投資氣候
完全不配合。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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