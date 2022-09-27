《缸邊隨筆－石鏡泉》人匯靠乜支撐

《缸邊隨筆》昨日人匯最重磅消息是人行出手宣布自２０２２年９月２８日起，將遠期售匯

的外匯風險準備金從０上調至２０％，離岸人匯立扯升３００多點子，利好有多大，多久？



利好是短命的，Ａ股一度拉升，之後終跌，因為人匯拉升３００點子，是小兒科，最勁抽的

一次人匯拉升，好似是連續三天每天拉升近千點子，人老了，癡呆了，記得不清楚，記得係咁意

算了，有識者請指正。我只知道３００點子不可以將人匯淡友一鑊熟，要一鑊熟，他們滅種滅族

，一如漢滅匈奴，才可使漢（人匯）安享百年，這不是筆者嗜血，而是人匯淡友想我們死嘛，生

死之爭，你淡友不死，我人匯可能死。



筆者一直認為，今次美加息不是因通脹而來，而是有政治目的，要拖垮全球經濟，迫使非美

元國之貨幣相對美元貶值，美國是入口大國，美元升值就可使入口貨價相對平了，美國國內貨價

就可以降下，但筆者相信美國這個算盤不易打響，以後談。



美國錯誤地瘋狂加息，是項莊舞劍志在搞出各國政治亂局，如有國家因美國加息而又跟加，

以免己國匯價大貶，可以將己國的經濟加死，企業倒閉，失業人多，亂民將多，為該國政府帶來

動亂，美國又可以大力輸出顏色革命，方便美國去拉幫結派，要對付乜，唔通要對付樹獺咩，梗

係要最終對付中國龍與俄國熊，今時你可以謂我亂噏，到２０２５年再定音。



美國出矛，人匯有乜盾？



＊１。調升外匯風險準備金率至２０％＊



以前，這個率也是在２０％的，後來為促使人仔國際化，就降至０％，今次升回至２０％何

以可以暫止咳？



外匯風險準備金率可以看成是買樓首期，如是０％首期，只要樓價一升，就有不少羊爸羊媽

狂買樓，博升１％都好，但如有３０％，以至５０％首期，則羊爸羊媽就會少了以至絕迹。



這個２０％外匯風險準備金率，是指要買匯者，先拿２０％出來，放在銀行，一般是一年期，即

是買匯者要先付出真金白銀才可，排隊買遠期匯。此舉可將想藉０％準備金率而來買匯的投機友

堵於買匯場外。



這個提升外匯風險準備金率之舉，對有實際外匯需求的入口商，要還外債的企業是有影響的

，因要押上一筆資金一年長之久。



對此人行就於昨日亦開展７天期４２０億元和１４天期９３０億元逆回購操作，扣除昨日的

２０億元的到期逆回購，實現淨投放１，３３０億元，目的之一是要提供資金予有需要的買匯者

，另方面亦因為９月季結，資金需求較多。再長遠一點，估計人行會在第四季要降準及再下調外

匯存款準備金率，此率在去年由５％上調至９％。今年４月２５日央行下調了１％，９月１５日

又下調了２％，９月１５日的下調釋放了約１５０億美元的外匯，雖然這個率可以再下調，但跟

上調外匯風險準備金率一樣，在美息狂加之時，只能緩阻一下人匯的跌勢。



人匯在年底前，見７﹒２至７﹒３是有可能的。數年前筆者烏鴉嘴謂人匯可見７﹒２至

７﹒４，唉！就中嘞！



＊２。人仔脫勾美元，掛靠一籃子貨幣＊



很多投資者仍忽視了２０１５年８１１匯改，將人仔與美元脫勾，改掛靠一籃子貨幣，對抗

衡美元升跌衝擊的重要性。



英鎊與日圓是掛勾美元，美元一升，英鎊跌至３７年新低，日圓跌至１４５，迫使日央行出

手干預。人匯兌美元跌幅則相對較小，就是得益於８１１匯改。



這個掛靠一籃子貨幣其實是掛靠美元和非美元貨幣，如美元升，非美元貨幣就跌。但如這個

籃子貨幣的比重有理據，如以外貿量來作佔比的依歸，則只要中國的出口相當，就可以將人匯置

於美元與其他非美元貨幣之間，人匯會處於美元與非美元這塊蹺蹺板的中央，則無論蹺蹺板兩端

的美元和非美元如何極端走向，人匯都可相對穩定。



目前ＣＦＥＴＳ的一籃子貨幣數量共有２４個幣種，ＣＦＥＴＳ指數的貨幣共有：美元、歐

元、日圓、港幣、英鎊、澳幣、紐幣、新加坡元、瑞士法郎、加幣、馬來西亞令吉、俄羅斯盧布

、泰銖、南非幣、韓圜、阿聯酋迪拉姆、沙烏地里亞爾、匈牙利福林、波蘭茲羅提、丹麥克朗、

瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉、墨西哥比索，見表。



而在考慮進中國的貿易夥伴國佔進出口比例後，ＣＦＥＴＳ權重貨幣比例分配則如下表所示

：



這個人匯靠掛的一籃子貨幣在２０１５年啟用，２０１７及２０１９年有修改，今時歐元、

日圓、港元、澳元、紐元、新加坡元的權重合起來是遠高於美元，故這些非美元貨幣一跌，人匯

亦非跌不可。但由於人匯亦同時靠掛美元，故人匯跌幅就不如英鎊、日圓般厲害，淡友要衝擊人

匯，也等同要同時衝擊美元，是不是有點困難了。



忽發奇想，如果中俄貿易大增，俄盧布比重必加大，而又如俄盧布兌美元升值時，人匯兌美

元就可以跌少些，以至升值。



筆者曾預期，人匯到７﹒２╱７﹒４後，可以回升至５﹒４╱５﹒８。何故？如英鎊加息，

升值了，或無跌咁多，日圓又加息（遲早要）又或干預日圓貶成功，即是非美元貨幣再不大跌時

，人匯就可望在７﹒２╱７﹒４間穩定下來。



當市場找到跟美元脫勾（即保持Ｓｏｃｉａｌ Ｄｉｓｔａｎｃｅ）就可以不用中招時，各

國去美元之舉將加快，這點在昨文已談過了。



一個可以使非美元的發展中國家眼亮的，是今日印尼，印尼盾在今次美元上升潮中，受影響

很小。原因？印尼經歷過１９９８年被美匯升（印尼盾貶）衝到趴街後，就十分限制美元在印尼

的使用。在２０１１年有Ｌａｗ Ｎｏ﹒ ７講明在印尼交易必要用印尼盾，不然會被監一年及

罰２億印尼盾。這好比戴兩個Ｎ９５，美匯惡菌好難在印尼有散播機會，印尼盾今年走勢。



印尼這個與美元保持距離，可以得救之舉，會很快地被各國看到，諸國去美元化之舉，將加

快，去了美元，會靠掛乜？人匯是可以考慮之一，這就是人匯可以在７﹒２╱７﹒４之後回升的

原因。



＊３。加息、加息＊



保外匯一個方法是加息，與美息同步加。不過加得多，會加到自己瓜。今時美息不斷加，人

息頂住不加，到明年３月，美息加至４﹒６厘以至更高時，美經濟瓜不瓜，美息還會不會再加，

美息不加，人匯貶值壓力便會減退。



＊４。保人匯王道是出口＊



一國可儲幾多外匯是靠出口，只要中國保持出口強，一直賺到外匯，人匯就有足夠外匯儲備

，去抗衡外圍風浪。



中國吸收了２０１５年被美國剪羊毛之痛，今時是早作部署，希望能成功打贏此仗。《資深

投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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