渣打（０２８８８）倫敦再回購近１８４萬股，總值８８９４萬元

《經濟通通訊社２７日專訊》渣打集團（０２８８８）昨日（２６日）在倫敦證交所再回購

約１８３﹒６８萬股，每股作價５﹒６２８０至５﹒８４００英鎊，總值約１０５８﹒８萬英鎊

（約８８９４﹒３萬港元）。

渣打８月１日公布由當日起至今年１０月３１日展開新一輪５億美元股份回購計劃，回購的

股份將予註銷。渣打暫累計回購約５４６０﹒７萬股。（ｍｈ）

