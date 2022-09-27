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27/09/2022 08:07

渣打（０２８８８）倫敦再回購近１８４萬股，總值８８９４萬元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》渣打集團（０２８８８）昨日（２６日）在倫敦證交所再回購
約１８３﹒６８萬股，每股作價５﹒６２８０至５﹒８４００英鎊，總值約１０５８﹒８萬英鎊
（約８８９４﹒３萬港元）。
　　渣打８月１日公布由當日起至今年１０月３１日展開新一輪５億美元股份回購計劃，回購的
股份將予註銷。渣打暫累計回購約５４６０﹒７萬股。（ｍｈ）

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