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即市新聞

27/09/2022 09:05

《專家之言－李偉傑》港股仍反覆受壓，料中港通關才可帶來刺激

　　《專家之言》本港在上周五（２３日）公布，在本周一（２６日）起取消入境的強制酒店檢
疫限制，容許抵港後接受為期３天的家居醫學監測，市場稱為「０＋３」安排，相關安排相信有
助減少本地居民和旅客來港的障礙，雖然未達致「０＋０」最終解除檢疫措施安排，但仍向著全
面對外解封方向進發。雖然政策正面，但對股市效用暫時未見彰顯，整個背景下，雖然為外商及
外國旅客訪港帶來便利，但港人已經兩年半以上未有方便出外旅行下，反而查詢預訂酒店及機票
成為近期熱話，早前未能方便旅行，消費力維持內循環，如今開放後反而居民消費力向外擴散，
因此政策只見個別旅遊相關股份可受惠，但整體股市未有受惠亦存在當中因素，除非中港通關，
才能正式刺激港股全面造好。
　
＊英鎊弱勢拖累英資產相關股，北水停成交縮或利港股反彈＊
　
　　此外環球資產仍然受壓於美元強勢，美匯指數近期高見近１１４水平，同時間英國推出近
５０年來最大規模的減稅措施，觸發英鎊兌美元進一步貶值低見１﹒０３５，英鎊弱勢拖累英國
資產相關股份繼續探底，抵銷了本周一科技股反彈升幅，當然恒生指數亦沿著早前提及的６月份
開市的下降通道反覆受壓中，下降通道底部現時維持在１７５００至１７６００點水平，該位置
亦接近近期牛證重貨區水平，寄望快殺就快彈，同時本周五（３０日）開始內地假期因素北水將
暫停，有心理準備成交量將明顯下降，但成交縮減並不一定帶來跌市，因見近期港股兩次大夾倉
分別在８月２６日打風半日市，和９月９日中秋假期前夕，因此低成交反而有利市場大幅震盪機
會出現，暫時先以１０天線１８６００點為超賣後反彈目標。《華盛證券經紀部董事　李偉傑》
（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）
　　　
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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