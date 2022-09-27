《盤後部署》恒指低開高收；海底撈與九毛九比較，哪隻較值短炒？

《經濟通通訊社２７日專訊》恒指今日低開１６點，報１７８３８。早段曾回升逾４０點至

１７０９０４，惟升勢瞬間即逝，臨近早市尾段跌幅擴大至逾２００點至１７６４８。半日跌

１８９點，報１７６６５。隨住部分科技股回升，餐飲股亦有較多升幅，恒指午市跌幅逐步收窄

，並再度回升至１７８００點水平，最終低開高收。

恒指收報１７８６０，升５點或升０﹒０３％，主板成交９７５﹒２９億元。國企指數報

６１５０，升１２點或升０﹒２１％。恒生科技指數報３６６７，升２０點或升０﹒５５％。

內地股市上升。上證綜合指數報３０９３，升４２點或升１﹒４０％，成交２９００﹒６６

億元人民幣；深證成份指數報１１１７５，升２１２點或升１﹒９４％，成交１７２０﹒２７億

元人民幣。



＊海底撈漲６％，為表現最佳藍籌＊



餐飲股今日造好。據國家統計局數據，８月社會消費品零售總額按年升幅加快至５﹒４％，

達３﹒６２萬億人民幣，超出預期。其中，餐飲業總收入按年升８﹒４％至３７４８億人民幣。

國家發改委近日表示，正加快研究推動出台政策舉措，積極打造消費新場景，促進消費加快復甦

。

海底撈（０６８６２）為今日表現最佳藍籌，全日升６﹒４４％，收報１６﹒５４元。在日

線圖上，海底撈在１４﹒３元附近出現支持，該位正是今年６月份橫行區底部，目前重上１００

、１０及５０天線。不過，今日海底撈的成交額２﹒９８為億元，與５日平均的２﹒２３億元成

交相差不大，加上資金投入以散戶為主，相信是散戶留意到國慶前夕中央對餐飲業釋出利好訊號

，因而連續兩日炒上。

拉闊些少看，海底撈年初至今的大型橫行格局尚未改變，反映市場未對海底撈的前景有很大

信心，目前很大機會只是炒消息而已，投資者想買入海底撈的話，宜以短炒為主。

部署方面，海底撈在２５０天線阻力頗大，８月３１日升至該條平均線附近隨即回調，而橫

行格局料不會改變，２５０天線料成為股價主要反彈阻力，現時為１７﹒７元。由於現價與

１７﹒７元只有７％的潛在升幅，現時買入的值博率不高，可待股價回至１５元附近吸納。



＊九毛九１９﹒２元料有阻力＊



另一隻餐飲股九毛九（０９９２２）走勢相對較好。在日線圖上，股價由６月底開始回調，

至９月初在１４元附近見支持，走勢開始反覆向上。今日股價收於１０天線之上，並突破２５０

天線，技術走勢較海底撈為強，而今日２﹒５３億元成交額較上日進一步增加，推動股價上升，

短期料可維持升勢。從６月以來的走勢所見，１９元以上明顯有較大阻力，若以該位為獲利目標

，現時買入尚有逾１０％的潛在升幅，炒波幅上較海底撈值博，收市跌穿１４元則止蝕。

（ｅｒ）

