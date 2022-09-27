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即市新聞

27/09/2022 17:00

《盤後部署》恒指低開高收；海底撈與九毛九比較，哪隻較值短炒？

　　《經濟通通訊社２７日專訊》恒指今日低開１６點，報１７８３８。早段曾回升逾４０點至
１７０９０４，惟升勢瞬間即逝，臨近早市尾段跌幅擴大至逾２００點至１７６４８。半日跌
１８９點，報１７６６５。隨住部分科技股回升，餐飲股亦有較多升幅，恒指午市跌幅逐步收窄
，並再度回升至１７８００點水平，最終低開高收。
　　恒指收報１７８６０，升５點或升０﹒０３％，主板成交９７５﹒２９億元。國企指數報
６１５０，升１２點或升０﹒２１％。恒生科技指數報３６６７，升２０點或升０﹒５５％。
　　內地股市上升。上證綜合指數報３０９３，升４２點或升１﹒４０％，成交２９００﹒６６
億元人民幣；深證成份指數報１１１７５，升２１２點或升１﹒９４％，成交１７２０﹒２７億
元人民幣。
　
＊海底撈漲６％，為表現最佳藍籌＊
　
　　餐飲股今日造好。據國家統計局數據，８月社會消費品零售總額按年升幅加快至５﹒４％，
達３﹒６２萬億人民幣，超出預期。其中，餐飲業總收入按年升８﹒４％至３７４８億人民幣。
國家發改委近日表示，正加快研究推動出台政策舉措，積極打造消費新場景，促進消費加快復甦

　　海底撈（０６８６２）為今日表現最佳藍籌，全日升６﹒４４％，收報１６﹒５４元。在日
線圖上，海底撈在１４﹒３元附近出現支持，該位正是今年６月份橫行區底部，目前重上１００
、１０及５０天線。不過，今日海底撈的成交額２﹒９８為億元，與５日平均的２﹒２３億元成
交相差不大，加上資金投入以散戶為主，相信是散戶留意到國慶前夕中央對餐飲業釋出利好訊號
，因而連續兩日炒上。
　　拉闊些少看，海底撈年初至今的大型橫行格局尚未改變，反映市場未對海底撈的前景有很大
信心，目前很大機會只是炒消息而已，投資者想買入海底撈的話，宜以短炒為主。
　　部署方面，海底撈在２５０天線阻力頗大，８月３１日升至該條平均線附近隨即回調，而橫
行格局料不會改變，２５０天線料成為股價主要反彈阻力，現時為１７﹒７元。由於現價與
１７﹒７元只有７％的潛在升幅，現時買入的值博率不高，可待股價回至１５元附近吸納。
　
＊九毛九１９﹒２元料有阻力＊
　
　　另一隻餐飲股九毛九（０９９２２）走勢相對較好。在日線圖上，股價由６月底開始回調，
至９月初在１４元附近見支持，走勢開始反覆向上。今日股價收於１０天線之上，並突破２５０
天線，技術走勢較海底撈為強，而今日２﹒５３億元成交額較上日進一步增加，推動股價上升，
短期料可維持升勢。從６月以來的走勢所見，１９元以上明顯有較大阻力，若以該位為獲利目標
，現時買入尚有逾１０％的潛在升幅，炒波幅上較海底撈值博，收市跌穿１４元則止蝕。
（ｅｒ）

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