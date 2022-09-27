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27/09/2022 09:43

【國際要聞】安倍晉三國葬午後舉行，東京動員２萬警力防民間示威

　　《經濟通通訊社２７日專訊》日本前首相安倍晉三的國葬，將於本日（２７日）下午，在東
京北之丸公園的日本武道館舉行。據日媒報道，面對民間反對浪潮，警察廳投入多達２萬警力戒
備，並在東京都市中心實施大範圍交通管制。
　　據報道國葬以不帶宗教色彩的形式舉行，會場附近的九段坂公園已於上午開放公眾獻花。超
過２１０個國家及地區和國際機構的約７００人預計列席，國內外出席者共計將達４３００人。
　　運送安倍骨灰盒的靈車將於當日下午從東京富谷的家中出發。自衛隊員將有約１３９０人參
與以示哀悼，包括出發時的儀仗隊和沿途列隊敬禮。國葬於當地時間下午２時許開始。首先將默
哀，然後播放安倍生前影像，再由首相、眾參兩院議長、最高法院長官、作為友人代表的前首相
菅義偉依次致悼詞。
　　這是日本５５年來再次舉行前首相的國葬，上一次為１９６７年為前首相吉田茂舉行。在全
國各地反對聲音之下，部分在野黨決定杯葛儀式。而在國葬前的最後一個周日（２５日），約
１５０名示威者在東京新宿手持標語牌舉行抗議活動，呼籲民眾繼續抗爭。（ｊｆ）

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