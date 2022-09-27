【國際要聞】日本前首相安倍晉三的國葬儀式已經開始

《經濟通通訊社２７日專訊》日本前首相安倍晉三的國葬儀式已於當地時間下午２時許，在

東京北之丸公園的日本武道館舉行。國葬由首相岸田文雄擔任葬禮委員長，美國副總統賀錦麗、

印度總理莫迪等海外政要列席。立憲民主黨黨首泉健太等高層缺席，共產黨等政黨放棄出席。會

場附近的九段坂公園開放了公眾獻花。（ｊｆ）

