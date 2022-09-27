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27/09/2022 17:55

《台股攻略－黃振宇》國安基金宣布護盤，台股止跌反彈４８點

　　《台股攻略》美股續跌，但在國安基金宣布護盤消息帶動下，台股今日（２７日）由權值股
領軍開高，雖然金融股普遍受壓，但貨運三雄跌深反彈，加權指數最終升４８點，收１３８２６
點，成交金額為１８９４﹒３５億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出４７﹒７５億元。
　　電子權值股方面，台積電最多升１﹒１％，但收市升幅收窄，僅升０﹒３％，收４４８元；
聯電及大立光均升超過１％，台達電、廣達及研華均升０﹒２％至０﹒６％，聯發科及鴻海分別
下跌０﹒２％及０﹒５％，日月光投控亦跌０﹒２３％。記憶體股受資金追捧，點序及愛普升超
過４％，鈺創及宇瞻均升超過３％，晶豪科、華泰及華邦電亦升超過２％。航運股方面，貨運三
雄的萬海收７１元，升２﹒３％；長榮收１５３﹒５元，升５﹒５％；陽明收６３﹒８元，升
３﹒６％；其他航運股的台驊投控、中菲行、志信及榮運均升２％至４％，中航及中櫃則跌超過
２％。受惠外資資金重投ＡＢＦ載板受份，欣興及景碩升超過４％，南電亦升超過３％。金融股
受壓，兆豐金、中信金及群益證均跌超過２％，華票、富邦金、新產、國泰金、國票金及王道銀
行均跌超過１％。
　　近來台股下行壓力較大，走勢疲弱，但考慮國安基金操盤手及財政部次長阮清華強調國安基
金會「全力護盤」，預期大市跌勢放緩，建議留意三大法人動向及匯率表現，短期投資宜保持審
慎。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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