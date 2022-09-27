《窩輪豪情－梁業豪》好友過早部署反攻，並不明智

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、非必

需性消費業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份

現為中銀香港（０２３８８）、理想汽車（０２０１５）與銀河娛樂（０００２７），可用作買

入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參

考的股份，則宜首選匯控（００００５）、港鐵（０００６６）與交通銀行（０３３２８）。

有留意指數牛熊證市場表現的朋友都知道，近日淡友大戶不斷向對手進攻，令大量指數牛證

被強制性收回。但我們留意到，這些好友炒家屢敗屢戰，於較低水平再進行部署，意圖反攻。須

知投機者的大忌，為太過急於反敗為勝，過早投入太多資金，為站於對面一方的大戶提供再次殺

戳的誘因。相信，若只形勢依然對己不利的時候，只被動式伺機分批部署，時機來臨後，才大舉

反擊，才屬明智之舉。投機如是，投資亦如是。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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