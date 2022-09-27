【虛幣世界】加密貨幣回升，比特幣重返１９０００美元

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股持續下跌，標普指數回落至年內低位，但加密貨幣則

見有反彈，比特幣升至１９０００美元水平，雖然交易量有明顯上升跡象，但比特幣繼續在相對

狹窄的區間內交易；以太幣則重返１３００美元，自從過渡到股權證明共識機制以來，以太幣供

應現在增加了 ８４００ ＥＴＨ。如果沒有轉換，估計ＥＴＨ供應量將在同一時間範圍內增長

超過１４萬ＥＴＨ。

內地傳媒報道，據衡陽縣公安局消息，２０２２年９月２３日，衡陽縣公安局召開夏季治安

打擊整治「百日行動」新聞發布會。會上，首次公開通報了「百日行動」期間破獲的「９﹒１５

」特大洗錢犯罪集團案等９起典型案例。其中「９﹒１５」特大洗錢犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交

易洗錢金額高達４００億元，目前已串並涉電詐案件３００餘起。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９３４８﹒０９元（美元．下同），升０﹒６３％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１３４３﹒６３元，升０﹒５６％；艾達幣報

０﹒４５０６元，升０﹒７４％；瑞波幣報０﹒４７３６元，升１﹒１５％。（ｕｌ）



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