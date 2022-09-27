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27/09/2022 09:26

《中概異動》理想（２０１５）高開逾５％，下調第三季交付量預測

　　《經濟通通訊社２７日專訊》理想汽車（０２０１５）現價升５﹒１４％，報１０４﹒３元
，該股成交約４萬股，涉資３６５萬元；蔚來（０９８６６）跌１﹒２２％，報１３８﹒１元；
小鵬汽車（０９８６８）升０﹒５４％，報５６﹒３元；吉利汽車（００１７５）跌０﹒３３％
，報１２﹒１元。
　　理想汽車預計，今年第三季汽車交付２﹒５５萬輛。自交付以來，該展望更新了該公司之前
發布的２﹒７萬至２﹒９萬輛的交付量預期。該更新主要由供應鏈限制所導致，而公司車輛的潛
在需求仍然保持強勁。公司將繼續與其供應鏈合作夥伴　保持密切合作，以解決供應瓶頸並加速
生產。
　　現時，恒生指數報１７８３８，跌１６點或跌０﹒０９％，主板成交１６﹒６５億元。國企
指數報６１３１，跌５點或跌０﹒０９％。恒生科技指數報３６４９，升１點或升０﹒０４％。
　　即月期指新報１７８６１，跌１６點，高水２２點。即月國指期貨報６１３１，跌１６點，
低水１點。即月科指期貨新報３６４９，無升跌，平水。
　　上證綜合指數報３０５６，升５點或升０﹒１７％，成交１４﹒２１億元人民幣。深證成份
指數報１０９９９，升３６點或升０﹒３３％，成交６﹒２７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車（０２０１５）　　　１０４﹒３元　升５﹒１４％
　　蔚來（０９８６６）　　　　　１３８﹒１元　跌１﹒２２％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　　５６﹒３元　升０﹒５４％
　　吉利汽車（００１７５）　　　　１２﹒１元　跌０﹒３３％
　　東風集團股份（００４８９）　　４﹒６９元　　　　無升跌
　　比亞迪（０１２１１）　　　　　　２１１元　跌１﹒１２％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　５﹒９５元　　　　無升跌
　　長汽（０２３３３）　　　　　１０﹒１６元　　升０﹒２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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