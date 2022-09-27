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27/09/2022 09:51

《異動股》百威亞太跌逾６％墊底藍籌，麥格理指封控影響本季收入

　　《經濟通通訊社２７日專訊》百威亞太（０１８７６）現價跌６﹒２１％，報２０﹒４元，
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒７３％。該股成交約２５１萬股，涉資５２２５萬元

　　麥格理發表研究報告指，預期公取全年收入將有３﹒５％增長，但料第三季ＥＢＩＴＤＡ將
較去年倒退１﹒９％，主要因為中國市場９月實施封控措施，將會拖累平均銷售價格下降。但該
行同時又指，韓國市場正處於強勁恢復，並帶動提升平均銷售價格。麥格理將百威亞太目標價由
３２元降至３０﹒９元，維持「跑贏大市」評級。
　　現時，恒生指數報１７８４０，跌１４點或跌０﹒０８％，主板成交８４﹒１７億元。國企
指數報６１１５，跌２１點或跌０﹒３６％。恒生科技指數報３６３３，跌１３點或跌
０﹒３７％。
　　即月期指新報１７８３９，跌３８點，低水１點。即月國指期貨報６１１７，跌３０點，高
水１點。即月科指期貨新報３６３７，跌１２點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３０６２，升１１點或升０﹒３７％，成交３１７﹒９２億元人民幣。
　　深證成份指數報１１００８，升４５點或升０﹒４２％，成交４４７﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百威亞太（０１８７６）　　２０﹒４０元　跌６﹒２１％
　　潤啤（００２９１）　　　　５３﹒２５元　跌１﹒０２％
　　青啤（００１６８）　　　　７２﹒３５元　跌０﹒１４％
　　農夫山泉（０９６３３）　　４４﹒９０元　升０﹒３４％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３２﹒１５元　　　　無升跌
　　康師傅控股（００３２２）　１３﹒９４元　跌０﹒５７％
　　中國旺旺（００１５１）　　　５﹒０１元　升０﹒６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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