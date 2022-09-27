《異動股》百威亞太跌逾６％墊底藍籌，麥格理指封控影響本季收入

《經濟通通訊社２７日專訊》百威亞太（０１８７６）現價跌６﹒２１％，報２０﹒４元，
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒７３％。該股成交約２５１萬股，涉資５２２５萬元
。
麥格理發表研究報告指，預期公取全年收入將有３﹒５％增長，但料第三季ＥＢＩＴＤＡ將
較去年倒退１﹒９％，主要因為中國市場９月實施封控措施，將會拖累平均銷售價格下降。但該
行同時又指，韓國市場正處於強勁恢復，並帶動提升平均銷售價格。麥格理將百威亞太目標價由
３２元降至３０﹒９元，維持「跑贏大市」評級。
現時，恒生指數報１７８４０，跌１４點或跌０﹒０８％，主板成交８４﹒１７億元。國企
指數報６１１５，跌２１點或跌０﹒３６％。恒生科技指數報３６３３，跌１３點或跌
０﹒３７％。
即月期指新報１７８３９，跌３８點，低水１點。即月國指期貨報６１１７，跌３０點，高
水１點。即月科指期貨新報３６３７，跌１２點，高水１２點。
上證綜合指數報３０６２，升１１點或升０﹒３７％，成交３１７﹒９２億元人民幣。
深證成份指數報１１００８，升４５點或升０﹒４２％，成交４４７﹒５７億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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百威亞太（０１８７６） ２０﹒４０元 跌６﹒２１％
潤啤（００２９１） ５３﹒２５元 跌１﹒０２％
青啤（００１６８） ７２﹒３５元 跌０﹒１４％
農夫山泉（０９６３３） ４４﹒９０元 升０﹒３４％
蒙牛乳業（０２３１９） ３２﹒１５元 無升跌
康師傅控股（００３２２） １３﹒９４元 跌０﹒５７％
中國旺旺（００１５１） ５﹒０１元 升０﹒６０％
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（ｈｃ）
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