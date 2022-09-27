《午市前瞻》專家料恒指反覆尋底，理想汽車最理想

《經濟通通訊社２７日專訊》恒生指數半日收報１７６６５，跌１８９點或１﹒０６％，主

板成交４４３﹒６４億元。恒生中國企業指數報６０５７，跌８０點或１﹒３１％。恒生科技指

數報３５８５，跌６２點或１﹒７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報２７５﹒６元，跌７﹒６元或２﹒６８％，成交２７﹒７６億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報７６﹒４元，跌２﹒３元或２﹒９２％，成交１７﹒８９億元；美團收報

１６７﹒５元，無升跌，升０元或０％，成交１４﹒４７億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊張智威：外圍經濟累港股反覆尋底＊



港股走勢疲弱，半日跌近２００點，收報１７６８０。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通

通訊社》表示，恒指持續疲弱，預料維持在萬八點水平徘徊。他指出上周美國聯儲局加息，隨後

英鎊大跌，而俄烏戰爭愈趨加劇，或出現能源危機，種種不利因素令環球經濟不穩定，港股短期

難以向上，預期恒指反覆尋底。



＊理想汽車翻身能力強＊



中國新能源車銷售量持續增長，在內地電動車新勢力「蔚小理」之中，張智威認為理想汽車

（２０１５）最「理想」。因為早前內地受高溫天氣影响，實施限電措施，影響電動車充電，令

電動車銷售量下降，但張智威認為最壞情況已過去，理想汽車是最快能轉虧為盈的公司，毛利率

上升，他建議可於１００元買入，上望１１０元。



＊匯控現價買入目標４５元＊



受累英鎊大跌，匯控（００００５）近日捱沽，但他仍然看好前景，因為其管理層透露明年

或恢復派息，更有可能回購股份，故建議現價買入，上望４５元。（ｅｋ）

