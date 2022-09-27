【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒９３億元，買騰訊沽盈富

《經濟通通訊社２７日專訊》今日恒指低開１６點，報１７８３８點。最高升４９點報

１７９０４點，最低跌２０６點報１７６４８點。恒指收報１７８６０點，升５點或０﹒０３％

。

北水全日淨流入７﹒９３億元，上日淨流出１﹒２９億元。北水淨買入最多的個股依次是騰

訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是

盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、金科服務（０９６６６）。

主板成交９７５﹒２９億元減少６﹒５％。其中港股通成交２１１﹒５億元，佔總成交

２１﹒７％。



＊騰訊發布《全真互聯白皮書》＊



騰訊聯合埃森哲近日發布《全真互聯白皮書》，全面詳解全真互聯技術體系和應用場景，為

馬化騰提出「全真互聯」概念後，騰訊首次對其進行詳細解讀。而在被問到「全真互聯」與元宇

宙的關係時，騰訊雲副總裁表示，二者沒有太大重疊，目的和想做的事情不同。

白皮書稱，全真互聯是通過多種終端和形式，實現對真實世界全面感知、連接、交互的一系

列技術集合與數實融合創新模式。隨著技術發展成熟，全真互聯應用將更普及。

白皮書表示，２０２２年音視頻、物聯網、５Ｇ、人工智能等技術相對步入成熟，其它大部

分全真互聯關鍵技術尚未發展成熟，但大多數已進入迭代發展期，在無限算力、可信協議方面打

下堅實基礎，同時一定程度上為孿生╱視頻作出準備。預計到２０４０年，量子計算、全息投影

、折疊光路、腦機接口等前沿技術或步入成熟。

騰訊控股跌０﹒８５％報２８０﹒８元，北水淨買入８﹒９億元；美團升４％報１７４﹒２

元，北水淨買入５﹒５億元；藥明生物升１﹒９８％報４８﹒９元，北水淨買入３﹒３億元。

盈富基金升０﹒１１％報１８﹒５２元，北水淨賣出１７﹒９億元；恒生中國企業升

０﹒１９％報６２﹒３２元，北水淨賣出８﹒３億元；金科服務升３２﹒５９％報１１﹒９６元

，北水淨賣出３﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ８﹒９５

美團 （０３６９０） ５﹒５１

藥明生物 （０２２６９） ３﹒２９

理想汽車 （０２０１５） １﹒７７

新東方在綫 （０１７９７） １﹒４１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －１７﹒９０

恒生中國企業 （０２８２８） －８﹒３４

金科服務 （０９６６６） －３﹒０８

閱文集團 （００７７２） －１﹒１１

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