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27/09/2022 17:41

【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒９３億元，買騰訊沽盈富

　　《經濟通通訊社２７日專訊》今日恒指低開１６點，報１７８３８點。最高升４９點報
１７９０４點，最低跌２０６點報１７６４８點。恒指收報１７８６０點，升５點或０﹒０３％

　　北水全日淨流入７﹒９３億元，上日淨流出１﹒２９億元。北水淨買入最多的個股依次是騰
訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是
盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、金科服務（０９６６６）。
　　主板成交９７５﹒２９億元減少６﹒５％。其中港股通成交２１１﹒５億元，佔總成交
２１﹒７％。
　
＊騰訊發布《全真互聯白皮書》＊
　
　　騰訊聯合埃森哲近日發布《全真互聯白皮書》，全面詳解全真互聯技術體系和應用場景，為
馬化騰提出「全真互聯」概念後，騰訊首次對其進行詳細解讀。而在被問到「全真互聯」與元宇
宙的關係時，騰訊雲副總裁表示，二者沒有太大重疊，目的和想做的事情不同。
　　白皮書稱，全真互聯是通過多種終端和形式，實現對真實世界全面感知、連接、交互的一系
列技術集合與數實融合創新模式。隨著技術發展成熟，全真互聯應用將更普及。
　　白皮書表示，２０２２年音視頻、物聯網、５Ｇ、人工智能等技術相對步入成熟，其它大部
分全真互聯關鍵技術尚未發展成熟，但大多數已進入迭代發展期，在無限算力、可信協議方面打
下堅實基礎，同時一定程度上為孿生╱視頻作出準備。預計到２０４０年，量子計算、全息投影
、折疊光路、腦機接口等前沿技術或步入成熟。
　　騰訊控股跌０﹒８５％報２８０﹒８元，北水淨買入８﹒９億元；美團升４％報１７４﹒２
元，北水淨買入５﹒５億元；藥明生物升１﹒９８％報４８﹒９元，北水淨買入３﹒３億元。
　　盈富基金升０﹒１１％報１８﹒５２元，北水淨賣出１７﹒９億元；恒生中國企業升
０﹒１９％報６２﹒３２元，北水淨賣出８﹒３億元；金科服務升３２﹒５９％報１１﹒９６元
，北水淨賣出３﹒１億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　８﹒９５
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　　５﹒５１
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　　３﹒２９
　　理想汽車　　（０２０１５）　　　　　　１﹒７７
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　　１﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　－１７﹒９０
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－８﹒３４
　　金科服務　　　（０９６６６）　　　　　－３﹒０８
　　閱文集團　　　（００７７２）　　　　　－１﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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