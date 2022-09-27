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即市新聞

27/09/2022 16:04

《美元走勢－羅明立》英議員或提不信任動議，鎊匯料繼續承壓

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４４﹒２９　１４４﹒７３　１４４﹒１８
　　歐元╱美元　０﹒９６４６　０﹒９６７１　０﹒９５８１
　　英鎊╱美元　１﹒０７７６　１﹒０８３６　１﹒０６４９
　　美元╱瑞郎　０﹒９８８５　０﹒９９４４　０﹒９８６８
　　美元╱港元　７﹒８４９３　７﹒８４９９　７﹒８４８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美匯指數周一（２６日）在高位大幅波動，美聯儲官員繼續發表需要進一步收
緊貨幣政策的言論，預期利率會繼續上升，明年亦不會出現回落，消息支持美元造好。此外，英
國財長發表了歷史性的減稅措施以刺激經濟，稱應關注長期發展而不是短期的波動，投資者擔心
英國政府需大規模發債以應付開支，英鎊大幅下跌拖累其他非美貨幣。
　　英國央行表示將在下次會議上對政府的公告以及英鎊貶值的影響進行全面評估，市場估計央
行如不干預匯價的話可能會大幅加息。另外，英國議員準備就減稅計畫對英國首相發起不信任動
議；英鎊大幅下挫，料繼續承壓。阻力分別在１﹒０８４０及１﹒０９４０。
　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　賣出英鎊　１﹒０８１０　１﹒０６８０　１﹒０８５０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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