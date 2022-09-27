【截收意向】市建局皇后大道西╱賢居里項目暫收１７份意向

《經濟通通訊社２７日專訊》市建局皇后大道西╱賢居里發展項目今日中午截收邀請合作發

展意向書。截至早上１１時，暫收１７份意向書，包括建灝、永泰地產（００３６９）、鷹君

（０００４１）、中海外（００６８８）、資本策略（００４９７）、英皇國際（００１６３）

、遠東發展（０００３５）、華懋、其士國際（０００２５）、招商局置地（００９７８）；以

及７家不知名發展商。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，港島區地皮罕有，而公司在區內亦有數個在建項目，加上市

場仍存剛性需求，以及項目鄰近西營盤站。至於加息因素，他稱有待中標後再作考慮。

該地皮前身涉及皇后大道西１２９－１５１號（單數） 、賢居里垃圾收集站及公廁，和李

陞街遊樂場內的五人足球場。地盤面積１６８６４方呎，市場估值約１４﹒６億至１７億元，每

呎樓面地價約１﹒２萬至１﹒４萬元。

市建局預期於２０２８╱２９年完成重建，最高可建樓面約１２﹒１５萬方呎，提供約

１８９個住宅單位。現時的賢居里垃圾收集站、公廁及公眾休憩用地將會作原地重置及融入在未

來的發展項目內，其可用性亦會相應地提升。（ｒｈ）

