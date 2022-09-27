【截收意向】皇后大道西項目至少收１９份意向，包括中海外英皇等

《經濟通通訊社２７日專訊》市建局皇后大道西╱賢居里發展項目已於今日中午截收意向書

。據現場所見，至少收１９份意向書，包括建灝、永泰（００３６９）、鷹君（０００４１）、

中海外（００６８８）、資本策略（００４９７）、英皇國際（００１６３）、遠東發展

（０００３５）、華懋、其士國際（０００２５）、招商局置地（００９７８）、富豪酒店國際

（０００７８）、蘭桂坊地產集團；以及７家不知名發展商。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，港島區地皮罕有，而公司在區內亦有數個在建項目，加上市

場仍存剛性需求，以及項目鄰近西營盤站。至於加息因素，他稱有待中標後再作考慮。

蘭桂坊地產集團物業發展總監王國基表示，公司首次參與投標市建局項目，未來較多留意有

實力地區，如港島區需求相對較高，並冀在本港地產市場多作發展，以及集中精力在住宅市場。

他又指，公司正參與西貢蠔涌一佔地逾７萬呎低密度住宅項目，未來投地策略會視乎地區及集團

策略等因素，會審視每個項目，不論市建局及其他地皮項目。

皇后大道西╱賢居里地皮前身涉及皇后大道西１２９－１５１號（單數）、賢居里垃圾收集

站及公廁，和李陞街遊樂場內的五人足球場。地盤面積１６８６４方呎，市場估值約１４﹒６億

至１７億元，每呎樓面地價約１﹒２萬至１﹒４萬元。

市建局預期於２０２８╱２９年完成重建，最高可建樓面約１２﹒１５萬方呎，提供約

１８９個住宅單位。現時的賢居里垃圾收集站、公廁及公眾休憩用地將會作原地重置及融入在未

來的發展項目內，其可用性亦會相應地提升。（ｒｈ）





