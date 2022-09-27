  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/09/2022 12:16

【截收意向】皇后大道西項目至少收１９份意向，包括中海外英皇等

　　《經濟通通訊社２７日專訊》市建局皇后大道西╱賢居里發展項目已於今日中午截收意向書
。據現場所見，至少收１９份意向書，包括建灝、永泰（００３６９）、鷹君（０００４１）、
中海外（００６８８）、資本策略（００４９７）、英皇國際（００１６３）、遠東發展
（０００３５）、華懋、其士國際（０００２５）、招商局置地（００９７８）、富豪酒店國際
（０００７８）、蘭桂坊地產集團；以及７家不知名發展商。
　　英皇國際物業經理蔡宏基表示，港島區地皮罕有，而公司在區內亦有數個在建項目，加上市
場仍存剛性需求，以及項目鄰近西營盤站。至於加息因素，他稱有待中標後再作考慮。
　　蘭桂坊地產集團物業發展總監王國基表示，公司首次參與投標市建局項目，未來較多留意有
實力地區，如港島區需求相對較高，並冀在本港地產市場多作發展，以及集中精力在住宅市場。
他又指，公司正參與西貢蠔涌一佔地逾７萬呎低密度住宅項目，未來投地策略會視乎地區及集團
策略等因素，會審視每個項目，不論市建局及其他地皮項目。
　　皇后大道西╱賢居里地皮前身涉及皇后大道西１２９－１５１號（單數）、賢居里垃圾收集
站及公廁，和李陞街遊樂場內的五人足球場。地盤面積１６８６４方呎，市場估值約１４﹒６億
至１７億元，每呎樓面地價約１﹒２萬至１﹒４萬元。
　　市建局預期於２０２８╱２９年完成重建，最高可建樓面約１２﹒１５萬方呎，提供約
１８９個住宅單位。現時的賢居里垃圾收集站、公廁及公眾休憩用地將會作原地重置及融入在未
來的發展項目內，其可用性亦會相應地提升。（ｒｈ）
　
　

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話27/09/2022
油價創年內新低三桶油未止跌　中海油息高兼持續回購可博反彈？
人氣文章財經熱話27/09/2022
【美股入熊】美國經濟勢必衰退？鑑古知今　預測美股後市
人氣文章財經熱話27/09/2022
《午市前瞻》專家料恒指反覆尋底 理想汽車最理想
人氣文章大行報告27/09/2022
【大行炒D乜】瑞信升國泰至11元　高盛降阿里健康京東健康目標
人氣文章開市Good Morning27/09/2022
黃瑋傑：港股於期指到期前或反彈　科技股相對強勢僅短暫
人氣文章財經熱話27/09/2022
【虛幣世界】加密貨幣回升，比特幣重返19000美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金