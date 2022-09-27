【新冠肺炎】零售管理協會廠商會盼入境檢疫盡快放寬至「０＋０」

《經濟通通訊社２７日專訊》零售管理協會主席謝邱安儀歡迎入境檢疫放寬至「０＋３」，

相信新措施可以為本地消費市場注入新動力，有助恢復香港的國際地位，但擔心仍未足以吸引旅

客來港，加上香港還未正式與內地免檢疫通關，期望政府盡快實施「０＋０」，並盡快與內地就

兩岸通關達成共識。

謝邱安儀在一個電台節目上表示，抵港人士首３天會被賦予黃碼，期間未能外出用膳，對外

來旅客的吸引力不大，只能鼓勵港人外遊，無可避免對本地零售業造成影響，而政府電子消費券

的提振作用也短暫。



＊廠商會建議利用酒店房間作逆向閉環隔離＊



廠商會會長史立德亦在一個電台節目表示，廠商會等正安排外訪考察，新措施仍較其他地方

嚴謹，本港未來將有大型貿易會議，促請政府盡快放寬至「０＋０」，再者，本港暫時亦未有任

何曙光與內地通關，建議政府把實施「０＋３」後騰空出來的酒店房間，用於往內地逆向、閉環

隔離。

本港出口連跌四個月，史立德指，香港明年首季出口訂單不多，目前不少廠商訂單都有減少

，部分更需要取消訂單或減價，加上受到俄烏戰爭、美國加息、歐洲通脹等影響，預計有關情況

將持續一段時間。（ｃｌ）





