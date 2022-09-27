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27/09/2022 10:39

【新冠肺炎】陳茂波：本港即將恢復對外連接，料人才將重返香港

　　《經濟通通訊社２７日專訊》財政司司長陳茂波出席香港銀行家峰會致辭時表示，本港在連
接內地和世界方面具有不可替代的角色，將保持獨特和傑出的金融中心地位。疫情可能阻礙了本
港保留人才，但香港很快就會重新與世界完全連接，相信人才將會回流，香港仍是人才的理想生
活地點，而政府亦會推出措施吸引人才和企業來港。
　　他表示，美國聯儲局再加息０﹒７５厘，英國和歐洲的利率亦在上升。利率環境的變化對本
港經濟的短期影響不言而喻，隨著資金成本上升和貨幣政策收緊，本港增長引擎包括出口、消費
和投資都無可避免地受影響，今年本港經濟或見負增長。不過，他指出，本港銀行和金融系統仍
然保持高度穩健，目前經濟所面臨的挑戰基本上是由疫情引致，新一屆政府上任以來，正為恢復
活動和重新建立商業聯係創造最大的空間，同時亦要考慮到保護市民健康。上周宣布「０＋３」
便是其中一個例子。
　　他又重申，聯匯制度仍然穩定，套息交易在港美息差拉闊下增加，也符合聯繫滙率的設計及
預期，香港在２０１５－１８年間亦曾經歷美國加息周期的影響，故此市民不用擔心。（ｃｌ）

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