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27/09/2022 17:20

【夜期時段】即月期指最新報１７７９１點，跌３８點，低水６９點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報１７８２３點，跌６點，低水３７
點，最新報１７７９１點，跌３８點，低水６９點，合約成交４５６張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６１２２點，跌２５點，低水２８點，最新報６１３４點，
跌１３點，低水１６點，合約成交１５６１張。

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