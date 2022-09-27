【夜期時段】即月期指最新報１７７９１點，跌３８點，低水６９點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報１７８２３點，跌６點，低水３７
點，最新報１７７９１點，跌３８點，低水６９點，合約成交４５６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６１２２點，跌２５點，低水２８點，最新報６１３４點，
跌１３點，低水１６點，合約成交１５６１張。
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