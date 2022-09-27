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27/09/2022 19:29

《再戰明天》英倫銀行副總裁發表講話，美國公布批發庫存

　　《經濟通通訊社２７日專訊》英倫銀行副總裁發表講話，及美國公布批發庫存，料為周三
（２８日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，周三本港時間８：３５ａｍ，美國三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利參
與主題為「創新與中央銀行」的討論。３：１５ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德參加有關美歐地緣經
濟問題的論壇討論。４：１５ｐｍ，英倫銀行副總裁康利夫發表講話。
　
＊澳洲公布零售銷售，日本公布同時及領先指標＊
　
　　數據方面，周三本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布８月零售銷售，月率升幅料由１﹒３％收
窄至０﹒４％。本港時間１：００ｐｍ，日本公布７月同時指標；７月領先指標。本港時間
８：３０ｐｍ，美國公布８月批發庫存，月率升幅料由０﹒６％收窄至０﹒４％。本港時間
１０：００ｐｍ，美國公布８月成屋待完成銷售，月率跌幅料由１％擴大至１﹒５％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：看通集團（０１０５９）、ＯＫＵＲＡ（０１６５５）、
澳洲成峰高教（０１７５２）、老恒和釀造（０２２２６）、實力建業（００５１９）、安域亞
洲（００６４５）、寶聯控股（０８２０１）、宏強控股（０８２６２）等。（ｗａ）

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