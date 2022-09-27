《再戰明天》英倫銀行副總裁發表講話，美國公布批發庫存

《經濟通通訊社２７日專訊》英倫銀行副總裁發表講話，及美國公布批發庫存，料為周三

（２８日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，周三本港時間８：３５ａｍ，美國三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利參

與主題為「創新與中央銀行」的討論。３：１５ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德參加有關美歐地緣經

濟問題的論壇討論。４：１５ｐｍ，英倫銀行副總裁康利夫發表講話。



＊澳洲公布零售銷售，日本公布同時及領先指標＊



數據方面，周三本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布８月零售銷售，月率升幅料由１﹒３％收

窄至０﹒４％。本港時間１：００ｐｍ，日本公布７月同時指標；７月領先指標。本港時間

８：３０ｐｍ，美國公布８月批發庫存，月率升幅料由０﹒６％收窄至０﹒４％。本港時間

１０：００ｐｍ，美國公布８月成屋待完成銷售，月率跌幅料由１％擴大至１﹒５％。

在本港，明日公布業績的公司有：看通集團（０１０５９）、ＯＫＵＲＡ（０１６５５）、

澳洲成峰高教（０１７５２）、老恒和釀造（０２２２６）、實力建業（００５１９）、安域亞

洲（００６４５）、寶聯控股（０８２０１）、宏強控股（０８２６２）等。（ｗａ）

