  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/09/2022 18:03

【截收意向】市建局皇后大道西╱賢居里項目共收３３份意向

　　《經濟通通訊社２７日專訊》市建局表示，西營盤皇后大道西╱賢居里發展項目截收意向，
共接獲３３份意向書。
　　而據今日現場所見，至少收１９份意向書，包括建灝、永泰（００３６９）、鷹君
（０００４１）、中海外（００６８８）、資本策略（００４９７）、英皇國際（００１６３）
、遠東發展（０００３５）、華懋、其士國際（０００２５）、招商局置地（００９７８）、富
豪酒店國際（０００７８）、蘭桂坊地產集團。另外，長實（０１１１３）、新地
（０００１６）、信置（０００８３）及恒地（０００１２）回覆傳媒查詢時表示，已就項目遞
交意向書。
　　英皇國際物業經理蔡宏基表示，港島區地皮罕有，而公司在區內亦有數個在建項目，加上市
場仍存剛性需求，以及項目鄰近西營盤站。至於加息因素，他稱有待中標後再作考慮。　
　　蘭桂坊地產集團物業發展總監王國基表示，公司首次參與投標市建局項目，未來較多留意有
實力地區，如港島區需求相對較高，並冀在本港地產市場多作發展，以及集中精力在住宅市場。
他又指，公司正參與西貢蠔涌一佔地逾７萬呎低密度住宅項目，未來投地策略會視乎地區及集團
策略等因素，會審視每個項目，不論市建局及其他地皮項目。
　　皇后大道西╱賢居里地皮前身涉及皇后大道西１２９－１５１號（單數）、賢居里垃圾收集
站及公廁，和李陞街遊樂場內的五人足球場。地盤面積１６８６４方呎，市場估值約１４﹒６億
至１７億元，每呎樓面地價約１﹒２萬至１﹒４萬元。
　　市建局預期於２０２８╱２９年完成重建，最高可建樓面約１２﹒１５萬方呎，提供約
１８９個住宅單位。現時的賢居里垃圾收集站、公廁及公眾休憩用地將會作原地重置及融入在未
來的發展項目內，其可用性亦會相應地提升。（ｒｈ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事27/09/2022
《神州經脈》工業企業利潤跌幅擴　傳監管維穩金融市場　A場反彈
人氣文章財經熱話27/09/2022
央媽再出招人仔照跌　內銀內險軟航空股卻高飛
人氣文章FOCUS27/09/2022
【FOCUS】英鎊恐仍高估　留意樓市及罷工潮
人氣文章香港要聞27/09/2022
【新冠肺炎】李家超：「0+3」社會反應正面　仍與深圳商討「逆隔離」
人氣文章財經熱話27/09/2022
油價創年內新低惟大行未看淡　中海油息高兼持續回購可博反彈？
人氣文章財經熱話27/09/2022
【美股入熊】美國經濟勢必衰退？鑑古知今　預測美股後市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【etnet Chill賞你】PopWalk小出走‧日漫遊佐賀禮品

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金