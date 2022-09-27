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27/09/2022 09:42

【新冠肺炎】李家超：「０＋３」社會反應正面，料經濟逐步增長

　　《經濟通通訊社２７日專訊》行政長官李家超表示，昨日首日實施「０＋３」，社會反應正
面，新安排下機場運作、公共交通工具大致運作暢順，不少居民返港，有久別重逢的喜悅，希望
新措施能帶動社會活動「動起來」，香港經濟逐步增長。
　　李家超表示，取消檢疫酒店是較大的改動，有很多不肯定因素，警惕有人不守規矩，否則難
放寬，如超過４０人違反「紅碼」規定；對於強檢公告，過去兩個月，不遵守亦有８至９％；周
末期間執行檢測令，亦找到逾千人違反。他指這些人不僅對抗疫不負責，亦影響效果。
　　李家超續稱，一些失德打針紙有２萬多張，亦有人上載假快測結果，他期望每人都遵守新規
例，一同留意局勢，譴責違規人士。
　
＊冀「０＋３」擴大民生及經濟活動＊
　
　　李家超期望，「０＋３」擴大民生及經濟活動，整個社會及經濟「動起來」，其中航空、交
通或即時受惠，其他行業或要等一段時間。他又強調，整個社會要正面看待「０＋３」政策，現
時只實施一日，之後國際展覽、商務客陸續前來香港，會帶動整體經濟活動。他指如管控反彈方
面能控制，會按實際情況給予空間予其他活動。
　
＊嚴肅追究虐兒責任　會加強巡查＊
　
　　保良局嬰兒組發生懷疑虐兒事件，有員工涉粗暴對待最少６名幼童。李家超表示，會嚴肅並
追究責任，正修訂法律，會加強巡查，並要求勞福局強化抽查、監管能力。（ｈｙ）

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