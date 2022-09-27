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27/09/2022 10:25

【新冠肺炎】李家超：與深圳商討「逆隔離」，市民返內地需７＋３

　　《經濟通通訊社２７日專訊》行政長官李家超行會前回應與內地通關問題，他表示，本港有
責任與深圳管控疫情，至於「逆隔離」仍是有商量的，但要視乎是否就深圳當局檢疫要求達成共
識，最重要是返回內地的香港市民遵守國內「７＋３」要求，冀有標準不會令深圳疫情出現風險
，暫時是樂觀的。（ｈｙ）

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