【新冠肺炎】李家超：與深圳商討「逆隔離」，市民返內地需７＋３

《經濟通通訊社２７日專訊》行政長官李家超行會前回應與內地通關問題，他表示，本港有

責任與深圳管控疫情，至於「逆隔離」仍是有商量的，但要視乎是否就深圳當局檢疫要求達成共

識，最重要是返回內地的香港市民遵守國內「７＋３」要求，冀有標準不會令深圳疫情出現風險

，暫時是樂觀的。（ｈｙ）

