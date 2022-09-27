【國安立法】陳日君等６人涉未註冊社團，辯方指大部分存款屬小額

《經濟通通訊社２７日專訊》天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及歌手何韻詩等５名「

６１２人道支援基金」信託人，連同基金秘書施城威涉未有為基金註冊為社團，６人否認１項「

沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」傳票控罪，案件今日於西九龍裁判法院續審。

辯方盤問負責調查６１２基金銀行帳戶的警長時指出，基金平均每筆捐款只有約４０００元

，數額很小，１０萬元以上捐款總額亦不足９００萬元。警長供稱沒有留意數額，他在裁判官詢

問下解釋，４﹒５億元的總存款，是將跨行轉帳款項計算在內，扣除後淨存款則為２﹒７億元。

警察牌照課高級督察龔伊琳供稱，「６１２基金」及「反送中受傷被捕者人道支援基金」均

沒有註冊為社團或申請豁免註冊，並指社團需列出３名幹事姓名，多於３人則可自由選擇是否在

申請表交代。

盤問時問及，已故賭王何鴻燊的治喪委員會及李家超競選辦有否註冊為社團，遭控方質疑與

案件無關。主任裁判官嚴舜儀亦指，若辯方找到上述組織在名冊上可以直接指出，找不到則留待

陳詞交代，強調一個組織是否社團應交由裁判官決定。（ｈｙ）（ｚｚ）

