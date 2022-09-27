《小傳日記》翰森開發新商機，短線超賣確有機！

《小傳日記》大市跌穿萬八點之後頓失方向，今日恒指最高升至１７９０４，最低見

１７６４８，最大波幅只有２５６點，收市微升５點，成交９７５億銀。

由恒指成分股頭五位所見，內需概念股海底撈（０６８６２）升逾６％，為藍戰士之冠；第

二位東方海外（００３１６）升５﹒８％，早幾日炒過波羅的海乾散貨指數回升，股價尋日跌穿

２５０日傳統牛熊分界線，今日即刻抽番轉頭，短期或者有機會彈上１６０銀，但都要留意市場

隨時炒衰退，到時航運未必有運行；第三位，翰森製藥（０３６９２）升４﹒４％，主要係集團

公布，尋日作為被許可人同ＫｉＯｍｅｄ訂立獨家許可協議，就治療骨關節炎產品支付預付款同

開發、註冊同基於銷售嘅商業化里程碑潛在付款合共不超過６６００萬歐元，同埋基於產品未來

淨銷售額嘅兩位數分級特許權使用費。

另外，集團又話，被許可人獲得ＫｉＯｍｅｄ嘅獨家許可，以喺內地、澳門同台灣開發同商

業化ＫｉＯｍｅｄｉｎｅ ｖｓ Ｏｎｅ用於骨關節炎治療。被許可人將負責

ＫｉＯｍｅｄｉｎｅ ｖｓ Ｏｎｅ及其未來骨關節炎拓展適應症於授權區域嘅開發、註冊審批

及商業化。相關產品已獲得ＣＥ認證，而且舊年已經喺歐洲上市。簡單嚟講就係有錢落袋啦！

技術上，翰森股價上星期三跌到１１﹒７２銀，加上９日ＲＳＩ亦同步落到２０嚴重超賣水

平，短期確有機會反彈，不過，１７銀肯定係最大阻力位，可作為止賺位，聽日可以候低買，穿

１１﹒７２先止蝕，希望新商機可以帶動盈利增長，扭轉過去幾年唔湯唔水嘅表現啦，請請！

恒指成分股升幅第四同第五位為中升（００８８１）同美團（０３６９０），都係升４％倒

。頭五位隻隻唔同板塊就知個市無方向，一字寄之曰：「亂」！



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