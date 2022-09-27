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即市新聞

27/09/2022 17:06

《小傳日記》翰森開發新商機，短線超賣確有機！

　　《小傳日記》大市跌穿萬八點之後頓失方向，今日恒指最高升至１７９０４，最低見
１７６４８，最大波幅只有２５６點，收市微升５點，成交９７５億銀。
　　由恒指成分股頭五位所見，內需概念股海底撈（０６８６２）升逾６％，為藍戰士之冠；第
二位東方海外（００３１６）升５﹒８％，早幾日炒過波羅的海乾散貨指數回升，股價尋日跌穿
２５０日傳統牛熊分界線，今日即刻抽番轉頭，短期或者有機會彈上１６０銀，但都要留意市場
隨時炒衰退，到時航運未必有運行；第三位，翰森製藥（０３６９２）升４﹒４％，主要係集團
公布，尋日作為被許可人同ＫｉＯｍｅｄ訂立獨家許可協議，就治療骨關節炎產品支付預付款同
開發、註冊同基於銷售嘅商業化里程碑潛在付款合共不超過６６００萬歐元，同埋基於產品未來
淨銷售額嘅兩位數分級特許權使用費。
　　另外，集團又話，被許可人獲得ＫｉＯｍｅｄ嘅獨家許可，以喺內地、澳門同台灣開發同商
業化ＫｉＯｍｅｄｉｎｅ　ｖｓ　Ｏｎｅ用於骨關節炎治療。被許可人將負責
ＫｉＯｍｅｄｉｎｅ　ｖｓ　Ｏｎｅ及其未來骨關節炎拓展適應症於授權區域嘅開發、註冊審批
及商業化。相關產品已獲得ＣＥ認證，而且舊年已經喺歐洲上市。簡單嚟講就係有錢落袋啦！
　　技術上，翰森股價上星期三跌到１１﹒７２銀，加上９日ＲＳＩ亦同步落到２０嚴重超賣水
平，短期確有機會反彈，不過，１７銀肯定係最大阻力位，可作為止賺位，聽日可以候低買，穿
１１﹒７２先止蝕，希望新商機可以帶動盈利增長，扭轉過去幾年唔湯唔水嘅表現啦，請請！
　　恒指成分股升幅第四同第五位為中升（００８８１）同美團（０３６９０），都係升４％倒
。頭五位隻隻唔同板塊就知個市無方向，一字寄之曰：「亂」！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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