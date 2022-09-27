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27/09/2022 16:22

【香港政情】民研：陳茂波評分５８﹒４創新高，鄧炳強民望最高

　　《經濟通通訊社２７日專訊》香港民意研究所最新調查顯示，財政司司長陳茂波的支持度評
分為５８﹒４分，民望淨值為正３９個百分點，均比４個月前大幅上升，亦再創２０１７年２月
有紀錄以來新高；保安局局長鄧炳強，繼續蟬聯民望最高局長。
　　民研於９月初由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問了１００２名香港居民。結
果顯示，政務司司長陳國基的支持度評分為４６﹒８分，其支持率為２６％，反對率為１３％，
民望淨值為正１３個百分點；財政司司長陳茂波的支持度評分為５８﹒４分，支持率為５５％，
反對率為１７％，民望淨值為正３９個百分點；律政司司長林定國的支持度評分為４５﹒９分，
其支持率為２９％，反對率為１７％，民望淨值為正１２個百分點。
　　局長方面，全部１５位局長的民望淨值均為正數，排名最高的是保安局局長鄧炳強，他的支
持率為５３％，反對率為２８％，民望淨值為２５個百分點；其次為政制及內地事務局局長曾國
衞，支持率為３９％，反對率為１６％，民望淨值為２２個百分點；最低的則是教育局局長蔡若
蓮，支持率及反對率均錄得３２％，民望淨值為１個百分點。（ｈｙ）

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