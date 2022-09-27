《真知灼見－溫灼培》踏入冬季歐元或下試０﹒９２美元

《真知灼見》過去，俄羅斯曾以天然氣管道需維修作藉口停止輸出天然氣予歐洲。但自９月

５日，俄羅斯便直接與歐盟攤牌，表明如歐盟不撤銷所有對俄羅斯的制裁，「北溪一號」天然氣

管道將繼續關閉。最初，筆者以為隨著冬季臨近歐洲將迫不得已要與俄羅斯妥協，否則在缺乏天

然氣過冬情況下，輕則歐元區經濟會陷入衰退，重則甚至可能爆發社會動亂。但最近情況所見，

似乎歐洲妥協的機會愈來愈微。為何歐洲有底氣與俄羅斯硬碰？主要是最近出現了兩個轉捩點。



首先，俄羅斯在烏克蘭的特別行動中嚴重失利，俄軍在多處地區出現敗退，事件迫使俄羅斯

總統普京要宣布徵召３０萬預備兵。其次，在徵召士兵的行動上激起了俄羅斯國內爆發大規模示

威。反映出在烏克蘭問題上，俄羅斯的民意正在轉向，不利於普京政府。正因歐美在烏克蘭事件

上見到了勝利曙光，相信歐盟是不會在現階段就輕易放棄並與俄羅斯和談。假使筆者上述估計正

確，可預期俄羅斯將會繼續關閉天然氣管道，並利用能源迫歐洲降服。換言之，歐元區今個冬季

陷入經濟衰退風險的機會將大大提升。現在歐美與俄羅斯的主戰場實際並不在烏克蘭，而在歐盟

及俄羅斯的兩地人民身上，看誰先撐不住。



面對聯儲局１１及１２月議息會仍有機會猛烈加息，歐洲今年冬季又隨時出現能源短缺危機

，似乎歐元走弱是大方向。技術上下調歐元的支持位至０﹒９２美元。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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