【ＥＳＧ】未來資產：推動港綠色產品，３方面著手

全球綠色產品迅速發展，未來資產環球投資（香港）ＥＴＦ固定收益投資主管霍浩華認為，

要推動本港綠色產品發展，可從更應泛應用共同綠色分類目錄（ＣＧＴ）、加強ＥＳＧ披露及教

育三方面著手。

霍浩華接受專訪時表示，從資產管理公司角度來看，若有統一的綠色分類目錄，便可以減低

發行ＥＳＧ產品的成本及時間，只需發行一種產品，便可面向全球投資者，否則若要為同一隻

ＥＳＧ產品推出不同市場的版本，便缺乏效益，發行成本及時間都會增加。

「ＣＧＴ是中歐共同認可的標準，當中減緩氣候變化部分已完成，無論對歐盟、香港或中國

投資者，都具認受性。」



＊ＣＧＴ中歐認可，助中國產品外銷＊



霍浩華指，雖然ＣＧＴ仍處於發展中階段，而且全球對於ＥＳＧ產品的需求及相關標準都隨

時間而有所變化，但若有專家可解釋或闡述如何將ＣＧＴ應用於資產管理或投資組合上，未來資

產願意做首批應用ＣＧＴ的產品發行商。

現時歐洲在ＥＳＧ產品發行及產品種類均處於領導地位，霍浩華稱，ＣＧＴ是中歐認可，有

助將中國的ＥＳＧ標準或綠色投資標準化，予歐洲投資者去考慮，「ＣＧＴ可充當橋樑角色，協

助提高中國資產認受性，助其面向全球」，但中國而要追上歐洲並非一朝一夕的事情，需要先有

投資產品，才能提高行業標準化。



＊加強ＥＳＧ披露，助提升投資信心＊



他認為，即使ＣＧＴ應用在全球更應泛，不代表會取締各地的綠色分類目錄，如本港的ＥＳＧ基

金目標、歐洲的ＳＦＤＲ等，因各地對本土的ＥＳＧ產品標準仍會有少許差異。

證監會早前發出氣候信息披露指引，霍浩華稱，目前亞洲只有５０％公司有詳細的氣候信息

披露，遠低於歐洲的７０％，「加強ＥＳＧ披露對行業有益，可提高產品透明度，亦可提升投資

信心」。

除應用ＣＧＴ及加強披露，霍浩華認為，教育也是重要一環，相對於歐洲市場，本港在發展

ＥＳＧ產品上仍有很大空間，除綠色債券產品，未來也可以推出社會債券、藍色債券等產品，「

只有成個生態系統有更多產品，本港發行的產品質素才可上升」，故未來資產會致力推出更多

ＥＳＧ產品，希望推動整個市場發展。

現時ＧｌｏｂａｌＸ中國潔淨能源ＥＴＦ（０２８０９）為本港資產規模最大的ＥＳＧ基金

，管理資產約２６億元。霍浩華指，未來在推出ＥＳＧ產品上，會在股票及債券兩大資產級別中

取得平衡，並根據客戶興趣去選擇下一產品推出的主題。《香港經濟日報》

