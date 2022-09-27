《容我世說－張翠容》伊朗：頭巾惹的禍

《容我世說》近年，伊朗社會動盪不安，不時爆發示威抗議。早前，一位伊朗宗教警察因指

控二十二歲女子阿米尼，未有用頭巾遮蓋其長髮而拘留她，最後阿米尼死亡。她之死成為今日伊

朗全境示威的導火索，與２０１９年的全國騷亂有過之而無不及。



大家都在密切關注，事件繼續發酵會否衝擊伊朗神權？現在，抗議行動已從國內廣及到國外

多個城市，可謂是來勢洶洶，至今未止息。事實上，在伊斯蘭世界，宗教警察只存在於信奉原教

旨主義的地方，他們要確保人們遵從伊斯蘭律法，女性被硬性規定配戴頭巾。



我在阿富汗塔利班首次執政時代採訪時，也曾因違反他們定下的伊斯蘭法而受拘捕，險遭人

頭落地。這由於伊斯蘭律法對神權而言，比世俗律法為大，並且是頭等大罪。可是，如果曾去過

伊朗便明白，伊朗婦女戴頭巾自有一手，她們一般會把頭巾掛在頭髻上，可露出臉龐。一身黑色

頭巾和長袍包裹身體的女子，多是傳統文化使然。



無論如何，伊朗婦女曾在一七年的夏天，在德黑蘭突然掀出一場「星期三白頭巾」運動，發

起人乃是流亡到紐約的伊朗裔女記者Ｍａｓｉｈ Ａｌｉｎｅｊａｄ，她透過社交媒體推動伊朗

婦女反抗頭巾強制政策，鼓勵女性在每周三佩戴白色紗巾來對抗伊斯蘭的傳統女性黑色服裝。有

勇敢的年輕女孩子索性拋掉頭巾，讓秀髮飛舞。



面對這場頭巾運動，時任總統魯哈尼未幾作出回應，他宣布公共場合不戴頭巾的女性，不需

負上刑責。這位伊朗總統欲向年輕人示好，展示他的開明作風。難怪在２０１７年的大選中，有

不少年輕選民表示，魯哈尼雖屬保守陣營，但他表現溫和，而他在２０１３年上台後也的確以開

明見稱，因此年輕人別無選擇，只能繼續押注在尋救連任的魯哈尼身上，讓改革成為事實。



好景不常，魯哈尼的作風遭受保守強硬派挑戰，強硬派代表易卜杜拉．萊希在去年大選勝出

，隨即再度收緊伊斯蘭律法。佔有六成人口的伊朗年輕人，大多渴望從頭巾自主到生活自主，並

能看到伊朗翩翩舞影，如今這渴望卻成泡影。



伊朗的確存在人權問題，人民受到很多的限制，宗教道德警察無處不在，他們不僅盯著婦女

的頭巾，也密切監察藝術工作者，特別是舞蹈家。連跳舞也禁止的地方，對我們而言，實在匪而

所思。不過，魯哈尼在任時，表示人民有權透過舞蹈表達快樂，並釋放那些因自拍跳舞上載網上

而遭拘禁的青年，這曾令不少藝術工作者對解禁充滿期待，現在再度落空，年輕人有很大的挫敗

感。



今次又出現全國性示威，女性更站到前線，她們在阿米尼身上看到了自己。有評論指這大有

可能與伊朗的經濟狀況有關。伊朗一直遭受美國制裁，這已足夠使得伊朗人苦不堪言，加上今年

全球物價飛漲，伊朗正面對５０％的通貨膨脹率。貨幣處於歷史最低水平，人們有感受夠了。



即使是次抗議活動針對的是自由和人權，非百分百關乎經濟，但伊朗人因多年經濟困境而累

積的不滿情緒，這還包括政治、社會、文化上的反覆打壓，向前行一步卻又退兩步，神權始終缺

乏誠意尋求與人民和解的方案。至於核協議談判，仍陷入僵局，這意味解除制裁無望，經濟無法

有起色。



不滿的民眾當中，尤其是年輕人，他們看不到一個前景，一個未來，和機會的同時，他們也

覺得他們的尊嚴和基本權利被國家如此暴力地侵犯，阿米尼的死亡正是國家暴力的體現，因此他

們走上街頭，大聲呼喊還他們權利和尊嚴之餘，其實他們的不滿及憤怒亦夾雜著來自經濟、政治

、社會甚至文化的挫敗。



伊朗，這個美國的宿敵，如果不積極自我革新，自然會令敵人有機會乘虛介入，而這個神權

國家出現任何變化，都會影響大中東地區的地緣政治。



《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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