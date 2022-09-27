【聚焦人幣】人幣中間價貶４２４點穿７﹒０７，連跌八日挫逾２％

《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０７２２，
較上個交易日跌４２４點子，錄八連貶，創２０２０年６月３０日以來２７個月新低，上個交易
日報７﹒０２９８。
人幣中間價過去八個交易日累跌１６２１點或２﹒３％。
英國新政府公布大規模減稅計劃後，巿場憂慮英國財政受到影響，周一（２６日）交易時段
，英鎊兌美元最多貶近５％至１﹒０３５０美元，創歷史新低。美匯指數亦隨之上升０﹒８１％
，報１１４﹒１１，創２０年新高。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ７﹒０７２２ ＋４２４﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒８２８４ －１４５﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９２６０ －１１７﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒９００９ ＋５４﹒２０
１英鎊╱人民幣 ７﹒６１７２ －３２９﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５９９４ －２０７﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒０３６８ －３８０﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９４６６ －２２﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒１６２０ －４３３﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１８２１ －３２２﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４７９ －１﹒４０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒１８１８ ＋１１９６﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５４４７ ＋８３﹒００
１人民幣╱韓元 ２００﹒９５００ ＋７９﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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