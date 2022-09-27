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27/09/2022 09:21

【聚焦人幣】人幣中間價貶４２４點穿７﹒０７，連跌八日挫逾２％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０７２２，
較上個交易日跌４２４點子，錄八連貶，創２０２０年６月３０日以來２７個月新低，上個交易
日報７﹒０２９８。
　　人幣中間價過去八個交易日累跌１６２１點或２﹒３％。
　　英國新政府公布大規模減稅計劃後，巿場憂慮英國財政受到影響，周一（２６日）交易時段
，英鎊兌美元最多貶近５％至１﹒０３５０美元，創歷史新低。美匯指數亦隨之上升０﹒８１％
，報１１４﹒１１，創２０年新高。
　　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　７﹒０７２２　　＋４２４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８２８４　　－１４５﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９２６０　　－１１７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒９００９　　　＋５４﹒２０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒６１７２　　－３２９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５９９４　　－２０７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒０３６８　　－３８０﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９４６６　　　－２２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１６２０　　－４３３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１８２１　　－３２２﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４７９　　　　－１﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒１８１８　＋１１９６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５４４７　　　＋８３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　２００﹒９５００　　　＋７９﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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