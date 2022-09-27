【聚焦人幣】人幣中間價貶４２４點穿７﹒０７，連跌八日挫逾２％

《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０７２２，

較上個交易日跌４２４點子，錄八連貶，創２０２０年６月３０日以來２７個月新低，上個交易

日報７﹒０２９８。

人幣中間價過去八個交易日累跌１６２１點或２﹒３％。

英國新政府公布大規模減稅計劃後，巿場憂慮英國財政受到影響，周一（２６日）交易時段

，英鎊兌美元最多貶近５％至１﹒０３５０美元，創歷史新低。美匯指數亦隨之上升０﹒８１％

，報１１４﹒１１，創２０年新高。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ７﹒０７２２ ＋４２４﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８２８４ －１４５﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９２６０ －１１７﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒９００９ ＋５４﹒２０

１英鎊╱人民幣 ７﹒６１７２ －３２９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５９９４ －２０７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒０３６８ －３８０﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９４６６ －２２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１６２０ －４３３﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１８２１ －３２２﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４７９ －１﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒１８１８ ＋１１９６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５４４７ ＋８３﹒００

１人民幣╱韓元 ２００﹒９５００ ＋７９﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

