《鍾之日記》維穩止跌出口術，旅遊憧憬黃金周

《鍾之日記》９月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



在美聯儲為首的全球央行進行的加息寒潮席捲下，全球股市一片黯淡，９月中下旬以來祖國

股市亦進入單邊下行的狀態。在備受矚目的中共二十大即將１０月中旬召開之際，據《路透》引

述兩位消息人士稱，中國監管層近期通過電話方式，對部分基金和券商開展窗口指導，要求其在

中共「二十大」會議前夕和期間避免進行容易造成市場大幅波動的投資舉措，包括大規模的股票

賣出和買入。

隔晚美股三大指數下跌，內地首８月工業企業利潤跌２﹒１％，香江魚缸四日插９２６點後

，今早弱勢未改，在傳出內地監管維穩Ａ股後，恒指一度挫逾兩百點，再創近１１年新低後拗腰

止跌，中止四連跌。

恒指低開１６點，報１７８３８，早段止跌回升，最多漲４９點，高見１７９０４，但之後

升勢不保，一度跌２０６點，低見１７６４８，再創近１１年新低，臨近午市跌勢喘穩。尾午後

升由跌轉升，不過未能升越上午高位。恒指收市微升５點報１７８６０。大市全日成交

９７５﹒２９億元。國指倒升１２點或０﹒２％，報６１５０。科指倒升２０點或０﹒５％，報

３６６７。

ＡＴＭ個別走，美團（０３６９０）升４％領市，阿里巴巴（０９９８８）跌１％；騰訊

（００７００）跌０﹒９％。昨下挫的匯豐（００００５）回穩，升近０﹒５％，物管股造好，

金科服務（０９６６６）復牌升逾３２％。創科實業（００６６９）挫４﹒９％，為表現最差藍

籌。



＊滬指止四連跌＊



受監管出口術維穩消息刺激，Ａ股午後急反彈，滬綜指從四個月低位反彈超過１％，醫藥、

消費、白酒、造紙、環保等板塊拉漲，滬綜指全日升幅擴大至１﹒４％，中斷四連跌，報

３０９３﹒８６點，三千一前止步；深成指漲１﹒９４％，創業板指漲２﹒２３％。惟兩市全日

成交只錄得６６４７億元人民幣的低水平，和上日（２６日）水平相若。

另外，國家統計局最新公布，全國規模以上工業企業首八個月實現利潤總額５５２５４億元

人民幣，同比下降２﹒１％，降幅較１－７月擴大１個百分點，可見工業企業利潤恢復的基礎不

牢。



＊憧憬十一黃金周利好，旅遊餐飲股炒高＊



內地十一黃金周已近在眼前。多家在線旅遊平台數據顯示，中秋小長假之後，十一旅遊產品

預訂熱度呈現增長趨勢。而本地遊、周邊遊是主流，高星級酒店關注度上漲了１３０％。連「冷

門城市」酒店預訂，也增長３０％。

憧憬黃金周帶動航空旅遊及餐飲消費，相關股份獲炒起。國航（００７５３）連升２日，勁

升５﹒８％，南航（０１０５５）升４﹒１％，東航（００６７０）升３﹒８％，北京首都機場

股份（００６９４）炒高３﹒７％，美蘭空港（００３５７）升３﹒５％，民航信息

（００６９６）漲２﹒９％，同程旅行（００７８０）飆升７﹒６％，攜程（０９９６１）揚

３﹒２％，香港中旅（００３０８）升２﹒７％。

根據途牛旅遊網數據，今年十一假期，部分用戶選擇在節前請假一至二天，以此提前享受

２０２２年最後一個長假。從預訂數據來看，今年十一假期出遊出發人次將從９月２９日迎來快

速增長，並在１０月１日當天達到峰值，出遊熱潮更多集中在９月３０日至１０月５日之間。

雖然本港仍未與內地通關，不過新一期消費券派放在即，第二階段的第二期將於１０月１日

發放，市場同樣憧憬消費股反彈，餐飲股周黑鴨（０１４５８）勁升１１﹒４％；呷哺呷哺

（００５２０）彈高３﹒９％；海底撈（０６８６２）抽升６﹒４％；同系頤海（０１５７９）

升４﹒３％。



＊國美欠薪兼裁員，股價低迷難救＊



內地家電品牌國美電器風險進一步發酵，據《財新》引述多名國美員工指，他們截至９月

２５日的最晚發薪日仍未收到今年８月的工資，有總部員工指他們早前獲口頭通知稱８月工資將

延遲發放，但沒有提到具體發放時間或發放工資比例，至於國美在勞動合同中承諾給予的半年績

效，至今亦仍未發放。報道引述國美高層人士指，國美希望十一黃金周能保持正常業務運營，並

在產生經營性現金流後補發工資。

報道指，國美債台高築流動性枯竭，目前已基本喪失債務償付能力，國美零售

（００４９３）正在準備債務重整事宜，並選擇合適時間向法院提出申請。

國美回應指受內外部一系列因素影響，當前確實遇到了前所未有的巨大困難和嚴峻挑戰，企

業轉型進程受阻，現金流承壓明顯，儘管國美已經也正在通過持續聚焦主業、推進戰略轉型等手

段做成最大程度的努力，但高企的經營成本依然是目前最沉重的包袱。國美承認，為保證公司正

常運營，本月公司內部對薪酬發放做了一些臨時、應急調整，同時不排除將繼續實施減員計劃以

進一步縮減運營成本。國美零售昨日（２６日）股價跌１﹒３％，今日無升跌，惟盤中曾創上市

新低。

國美財務困難早有先兆，多家知名家電品牌在與國美合同到期後未再續約，上市公司惠而浦

（滬：６００９８３）直接在今年４月的公告指出，終止合作的原因是國美電器未按合同支付貨

款；國美自今年初開始，便以系統故障為由拖欠員工績效獎金，之後又進行大規模裁員，還以調

整績效比例的方式「變相降薪」；今年國美大面積關閉門店，門店數量由去年底的４１９５家大

幅下降至如今不足８００家，關店比例超過八成。

國美創始人黃光裕２０２１年２月出獄回歸國美，但國美卻遭遇了嚴重的財務危機，問題導

火索是疫情對線下經濟的致命打擊，而由於門店銷售情況不佳，又導致國美在上游供應商面前失

去議價權，加劇了國美的潰敗。在經濟形勢轉變的衝擊下，國美零售今年上半年零售營收同比下

滑超過五成，淨虧損近３０億元人民幣。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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