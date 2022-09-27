【Ａ股維穩】維穩啟動滬綜指半日收升０﹒３％，上月工業利潤急跌

《經濟通通訊社２７日專訊》備受矚目的中共二十大將於１０月中旬召開，在美聯儲為首的

全球央行進行的加息寒潮席捲下，全球股市一片黯淡，Ａ股亦未能倖免，９月中下旬以來滬綜指

進入單邊下行的狀態。據《路透》引述兩位消息人士稱，中國監管層近期通過電話方式，對部分

基金和券商開展窗口指導，要求其在中共「二十大」會議前夕和期間避免進行容易造成市場大幅

波動的投資舉措，包括大規模的股票賣出和買入。

與此同時，國家統計局最新公布的全國規模以上工業企業數據顯示，首八個月實現利潤總額

５５２５４億元（人民幣．下同），同比下降２﹒１％，降幅較１－７月擴大１個百分點，可見

８月工業企業表現之差。

工業板塊集體挫，惟醫藥、造紙、白酒等板塊拉漲下，滬綜指升幅幸保不失，有望中斷四連

跌，半日升０﹒２６％，報３０５９﹒２１點，深成指則升０﹒３１％挑戰萬一關，創業板指升

０﹒６６％。惟兩市成交只錄得３７０８億元的低水平，較上日（２６日）同時段成交還要少

９﹒５％。



＊有色化纖領跌＊



工業數據不佳，統計局解讀指，工業企業利潤仍在下降，企業生產經營成本仍然較高，加之

外部環境不穩定不確定因素較多，工業企業利潤恢復的基礎不牢。各工業板塊領跌，有色股方面

，騰遠鈷業（深：３０１２１９）瀉８﹒１％，天山鋁業（深：００２５３２）跌６﹒２％，華

峰鋁業（滬：６０１７０２）、中礦資源（深：００２７３８）挫５﹒２％，天力鋰能

（深：３０１１５２）跌３﹒８％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌３﹒７％；

化纖股方面，東方盛虹（深：０００３０１）跌７％，新鳳鳴（滬：６０３２２５）挫

２﹒２％，聚合順（滬：６０５１６６）跌２﹒１％，華峰化學（深：００２０６４）、桐昆股

份（滬：６０１２３３）跌１﹒８％。



＊航運股遭打擊，醫藥股急飆＊



中國貿易出口遭遇挑戰，據外電引述航運行業數據顯示，由上海到洛杉磯的４０呎貨櫃運費

最新為３７７９美元，不僅是自２０２０年９月以來首次跌破４０００美元，還是三個月前運費

的一半，接下來的幾周預計還要下跌。航運股今早下跌，中遠海能（滬：６０００２６）挫

２﹒３％，招商輪船（滬：６０１８７２）瀉２﹒２％，中遠海發（滬：６０１８６６）跌

１﹒９％，招商南油（滬：６０１９７５）跌１﹒１％。

醫藥股落鑊護盤，紫鑫藥業（深：００２１１８）、雙成藥業（深：００２６９３）漲停，

恩威醫藥（深：３０１３３１）升一成，龍津藥業（深：００２７５０）升８﹒５％，海思科

（深：００２６５３）升７﹒９％，我武生物（深：３００３５７）走高７﹒６％。（ｅｙ）

