《陶冬天下－陶冬》英鎊暴跌是新政府惹的禍

《陶冬天下》所有教車師傅都會告訴你，不可以一隻腳踩油門，另一隻腳踩剎車。這件事正

在英國發生。九月二十二日，英格蘭銀行宣布加息５０點，並表明在未來持續加息，以整治雙位

數的通貨膨脹。第二天新任財政大臣關浩霆公布了歷史上最大的減稅方案，來刺激經濟、提振信

心、降低營商成本。政策的對錯可以爭辯，更應該留給時間作判決，但是激進的貨幣緊縮政策與

激進的財政擴張政策迎面相撞，令經濟學家看得目瞪口呆，英鎊匯率暴跌，英國國債遭遇３５年

來沒有見到過的拋售。



當事人央行和財政部原本打算迅速召開記者會，向民眾和市場作出解釋的，但是這個聯合行

動卻被取消，取而代之的是央行行長一紙不疼不癢的聲明，一切等到十一月份再作打算。央行與

政府之間的不和躍然紙上，也讓創出歷史新低的英鎊匯率在不安中無所適從。



英格蘭銀行正在面臨巨大的挑戰。通貨膨脹升上了雙位數字，能源危機、食品短缺仍在惡化

中，民眾的通脹預期已經形成，而英國經濟似乎已經陷入衰退。美國聯儲的激進加息，迫使世界

上其他央行跟隨，不然匯率就會一貶再貶，製造出龐大的進口通脹壓力。以維持幣值穩定為目標

的央行不得不大碼加息，不過英鎊匯率仍然大幅貶值。



新上任的英國首相卓慧思自詡為「撒切爾夫人第二」，不過未見其鐵腕實施結構性改革，卻

已經製造出龐大的財政赤字。她一上任就推出能源補貼計劃，平息英國人對能源價格暴漲和生活

成本高漲的焦慮。接下來就是這個半個世紀以來最大的財政刺激方案，削減稅率，凍結能源零售

價格。這些政策對經濟增長、消費信心有幫助，不過對熾熱的通貨膨脹不啻火上澆油。更有甚者

，刺激政策製造出來的巨大財政窟窿，最終要通過政府發債解決，而此必須要央行的背書，意味

著政府預期央行會繼續它的量化寬松政策。



在沒有與央行充分溝通的情況下，卓慧思政府推出如此龐大的財政計劃（財政大臣關浩霆稱

之為財政事件，ｆｉｓｃａｌ ｅｖｅｎｔ），可以想像市場之瞠目和擔憂，英國國債市場浴血

。１９９２年英鎊匯率機制坍塌、２００１年九一一恐怖襲擊、２００８年全球金融危機、

２０１２年歐洲債務危機、２０１６年英國脫歐公投、２０２０年新冠疫情，都沒有擊垮英債英

鎊，這次卻被關浩霆的「迷你預算」壓垮了。



卓慧思內閣執政不靠譜，是有跡可循的。卓慧思本人，２０１０年進入議會，２０１２年開

始在政府任職，從來沒有負責過經濟事務，自己是一位經濟政策的小白。她挑選的內閣成員半數

以上都是密友而不是專家，財政大臣是一位歷史學家，曾經當過前任財政大臣的國會私人助理，

但是從來沒有制定過經濟和財政政策，更不明白每項經濟政策都可能觸發市場連鎖反應，然後傳

導到實體經濟中，反映在發債成本上。由於整個內閣班底都沒有經濟政策人才和經驗，內部討論

時候也沒有人提出不同意見。



這份號稱為「增長計劃」的刺激方案，金額高達２２００億英鎊，未被計入的能源補貼部分

要再加上１０００億英鎊，毫無爭議地製造出一個巨大的財政缺口。然而，這些花費只可以帶來

一次性的消費和增長，並沒有結構性改革，也沒有新的增長源泉，花錢過後效果就煙消雲散了。

這種效果被英國媒體稱為ｓｕｇａｒ ｒｕｓｈ（即喝完糖漿帶來的一時性血糖上升）。分析員

則將關浩霆的財政方案和１９７２年巴拔方案（Ｂａｒｂｅｒ ｐｌａｎ）相比。１９７２年希

思政府推出的巨額財政刺激，雖然一時提升了經濟增長速度，卻催生了更高的通貨膨脹和龐大的

財政赤字，英國隨即栽進滯漲困境。



英鎊已經嚴重超賣，出現技術性反彈並不出奇。但是卓慧思政府製造出來的財政缺口，卻一

時沒有解決方案；新政府與央行之間的不和諧，也未見改善跡象；市場對新政府的不信任，仍在

發酵中。《陶冬》（本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘）



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