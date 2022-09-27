【人行操作】放水１７３０億７個月高，１７５０億逆回購利率持平

《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布，為維護季末流動性平穩，今日開展１７５０億
元（人民幣．下同）７天期和１４天期逆回購操作。其中，６２０億元１４天期逆回購，中標利
率持平為２﹒１５％，１１３０億元７天期逆回購，中標利率持平２％。今日有２０億元逆回購
到期，即淨投放１７３０億元，放水規模為今年２月底以來最多。（ｃａ）
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