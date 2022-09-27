【Ａ股維穩】傳監管對基金和券商指導，避免二十大前市場大幅波動

《經濟通通訊社２７日專訊》備受矚目的中共二十大將於１０月中旬召開，在美聯儲為首的

全球央行進行的加息寒潮席捲下，全球股市一片黯淡，Ａ股亦未能倖免，９月中下旬以來滬綜指

進入單邊下行的狀態。據《路透》引述兩位消息人士稱，中國監管層近期通過電話方式，對部分

基金和券商開展窗口指導，要求其在中共「二十大」會議前夕和期間避免進行容易造成市場大幅

波動的投資舉措，包括大規模的股票賣出和買入。

上海證券交易所、深圳證券交易所以及中國證監會均未置評。



＊Ａ股本輪下跌較溫和，監管護盤似沒有那麼迫切＊



不過，與今年４月疾風驟雨式的市場調整不同，本輪中國股市的下跌坡度較為溫和，滬綜指

也依然運行在３０００點水位之上，監管層的「護盤」之心似乎也沒有那麼迫切。報道引述一家

百億私募基金的人士認為，目前的行情監管層還不至於通知每一家大型的投資機構進行維穩。另

一家基金公司的合規部門人士說，他們沒有接到窗口指導，但在二十大之前維穩當然是公募基金

公司的責任。

繼７、８月份的持續調整之後，進入９月的Ａ股在地緣衝突與全球央行的強鷹加息下，人民

幣破７後的單邊下行則加劇了拋售的情緒。截至周一，滬綜指本月挫４﹒７％，若跌勢維持，將

創今年４月以來的最大單月跌幅。（ｗｌ）

