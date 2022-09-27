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27/09/2022 14:20

【新冠肺炎】出口弱等溢出效應加劇，大摩料內地明春全面放開防疫

　　《經濟通通訊社２７日專訊》摩根士丹利近日發布報告稱，中國出口增長減弱及疲軟的房地
產市場意味著剩餘的經濟需要靠消費支撐，為此，新冠防疫策略需要做出轉變。該投行預計政策
制定者將在未來幾個月採取準備措施，以保證２０２３年春季能夠全面放開防疫限制。在廣泛放
開防疫限制之前，這些準備步驟可能包括重新開展疫苗接種活動，重塑公眾對新冠病毒的看法，
以及確保充足的醫療供應等。
　　報告認為，內地當局將放開防疫限制，是考慮到嚴格的防疫措施已致收入增長明顯放緩（特
別是低收入階層）和青年失業率急劇上升，這些結果與「共同富裕」的政策目標相悖。與此同時
，出口增長疲軟、房地產行業不斷拖累等因素所產生的溢出效應正在加劇。最新貿易數據顯示，
８月中國出口增長遠低於預期，而且是四個月來首次放緩，這給規模達１８萬億美元的中國經濟
敲響了警鐘。
　　大摩預計，中國的經濟復甦將從２０２３年第二季度開始加強。２０２２年第三季度至
２０２３年一季度，預計經濟增長仍將低於３％左右。如果中國從２０２３年春季起重新開放，
估計２０２３年下半年的ＧＤＰ增長將提升至５﹒５％。（ｗｌ）

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