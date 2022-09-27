【數據解讀】統計局：工業企業利潤恢復基礎不牢，經營成本仍高

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀１－８月工業企業利潤

數據指，隨著部分大宗商品價格漲幅回落，工業企業利潤上下游結構明顯改善，裝備製造業利潤

降幅連續４個月收窄，電力行業利潤持續回升。從８月份看，在４１個工業大類行業中，有２７

個行業利潤增速較上月加快或降幅收窄、由降轉增，佔比超六成，其中多數為中下游行業。

總體看，工業企業效益呈現恢復態勢，當月利潤降幅較上月收窄，行業結構有所改善，中下

游行業利潤繼續恢復。但也要看到，工業企業利潤仍在下降，企業生產經營成本仍然較高，加之

外部環境不穩定不確定因素較多，工業企業利潤恢復的基礎不牢。



＊８月汽車製造業利潤同比增１倍，電力行業增１﹒６倍＊



數據顯示，１－８月份，裝備製造業利潤同比下降２％，降幅較１－７月份收窄３﹒７個百

分點，利潤佔規模以上工業的比重較年初提高約５個百分點。從８月份看，受支持汽車消費政策

等因素推動，汽車製造業產銷進一步加快，利潤同比增長１﹒０２倍，為一年來最高增速；在鋰

離子電池、光伏設備、空調製造等行業帶動下，電氣機械行業利潤增長３６﹒７％，增速較上月

加快１１﹒１個百分點；電子、儀器儀表行業利潤分別增長２２﹒９％、２１﹒３％，增速均由

負轉正。

工業生產持續恢復疊加高溫天氣影響導致用電需求旺盛，發電量增速逐月加快並升至近年高

位，帶動電力行業利潤快速恢復。１－８月份電力行業利潤同比下降２％，降幅較１－７月份收

窄１０個百分點。８月份電力行業利潤同比增長１﹒５８倍，增速較上月加快１１１﹒８個百分

點。



＊８月外商及港澳台商投資企業利潤轉增＊



隨著促消費政策效應不斷釋放，市場需求有所回升，多數消費品行業利潤改善。８月份，消

費品製造業利潤同比降幅較上月明顯收窄，盈利狀況有所好轉。在１３個消費品製造行業中，有

８個行業利潤較上月改善，４個行業利潤實現兩位數增長。其中，酒飲料茶、文教工美行業利潤

分別增長５９﹒８％、２９﹒１％，增速均較上月明顯加快；煙草、食品製造行業利潤分別增長

３３﹒８％、１９％，均保持較快增長。

外資企業月度利潤由降轉增，小微企業利潤降幅收窄。８月份，在規模以上工業企業中，外

商及港澳台商投資企業營收增長加快，利潤由上月同比下降轉為增長６％；小微企業利潤同比下

降４﹒１％，降幅較上月有所收窄，利潤恢復程度好於全部工業。（ｗｌ）

