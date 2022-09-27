【ＦＯＣＵＳ】英鎊恐仍高估，留意樓市及罷工潮

【ＦＯＣＵＳ】一代不如一代，如果約翰遜還在……當「賭徒」卓慧思按下半世紀最大減稅

的豪賭輪盤，賭枱上的英鎊、債券雙雙暴瀉。下個震源會否輪到英國樓市、罷工浪潮，乃至政壇

再變天？



＊「雙赤字」惡化恐未見盡頭＊



籠罩「戴卓爾主義」香檳色憧憬的Ｔｒｕｓｓｏｎｏｍｉｃｓ，甫一出師即地動山崩。英鎊

繼上周五（２３日）錄得自２０１６年脫歐公投以來第二大單日跌幅後，周一（２６日）再因英

倫銀行「只說不動」遭新一輪?售，兌美元低見１﹒０３５０的紀錄新低。債市同樣不太平，１

╱２╱５╱３０年期國債孳息率幾乎齊創史上最大單日漲幅。

卓慧思政府無視２﹒３萬億元英鎊的債務大山，執意以「半世紀最大規模」減稅豪賭一鋪，

正反噬其身。據英國智庫財政研究所（ＩＦＳ）測算，在實施能源價格上限的情況下，未來三年

公共部門舉債料分別達１９００億、１３４０億、９３０億英鎊；即使能源價格上限於２０２４

年到期，２０２５年、２０２６年的新增舉債仍將分別逾千億英鎊。

舉債度日如有信用背書，原本或能持續，不過現時英國債務佔ＧＤＰ比例超過１００％，投

資者對英國國債敬而遠之，債息急升施壓政府債務負擔，形成惡性循環。此外，英國食品、能源

大量依賴進口，經常帳赤字惡化未見盡頭，國際金融協會（ＩＩＦ）推算，英鎊均衡匯率仍被高

估逾兩成。





＊資金成本劇變，工黨支持升＊



對政策利率最為敏感的英國一年期國債殖利率最新報４﹒１６％，期貨市場押注英倫銀行

１１月加息約１４６個基點，均指向未來資金成本面臨劇變。鑒於此，英國抵押貸款龍頭

Ｌｌｏｙｄｓ、Ｖｉｒｇｉｎ Ｍｏｎｅｙ等已暫停或撤回新的住房貸款，因需時對利率進行大

幅度重新定價。

「金磚四國」之父Ｊｉｍ Ｏ＇Ｎｅｉｌｌ就稱，英倫銀行未來貨幣政策收緊，將意味疫情

以來英國房價漲勢「基本結束」；另有業內人士預計，明年或有１８０萬英國人因無法償還抵押

貸款而被迫出售房屋，除非政府穩定局面，否則未來幾年房價或暴跌２０－４０％。

更悲觀的是「末日博士」Ｎｏｕｒｉｅｌ Ｒｏｕｂｉｎｉ，其警告英國或重蹈１９７６年

時向ＩＭＦ乞援的覆轍。事緣１９７２年時任財相的Ａｎｔｈｏｎｙ Ｂａｒｂｅｒ為應對生活

成本危機推出大規模減稅，最終釀成英鎊危機，而保守黨首相Ｅｄｗａｒｄ Ｈｅａｔｈ就在

１９７４年３月黯然辭職。

所謂「歷史不會重複，但會押韻」，《泰晤士報》最新民調顯示，工黨的支持率領先保守黨

已錄２０年來最大。而鑒於減稅被指嚴重偏向富人，工黨領袖Ｋｅｉｒ Ｓｔａｒｍｅｒ最新指

，「非常理解」人們在是如何被迫採取罷工行動，一場奪權大戲山雨欲來。

