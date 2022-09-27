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27/09/2022 13:47

【ＦＯＣＵＳ】英鎊恐仍高估，留意樓市及罷工潮

　　【ＦＯＣＵＳ】一代不如一代，如果約翰遜還在……當「賭徒」卓慧思按下半世紀最大減稅
的豪賭輪盤，賭枱上的英鎊、債券雙雙暴瀉。下個震源會否輪到英國樓市、罷工浪潮，乃至政壇
再變天？
　
＊「雙赤字」惡化恐未見盡頭＊
　
　　籠罩「戴卓爾主義」香檳色憧憬的Ｔｒｕｓｓｏｎｏｍｉｃｓ，甫一出師即地動山崩。英鎊
繼上周五（２３日）錄得自２０１６年脫歐公投以來第二大單日跌幅後，周一（２６日）再因英
倫銀行「只說不動」遭新一輪?售，兌美元低見１﹒０３５０的紀錄新低。債市同樣不太平，１
╱２╱５╱３０年期國債孳息率幾乎齊創史上最大單日漲幅。
　　卓慧思政府無視２﹒３萬億元英鎊的債務大山，執意以「半世紀最大規模」減稅豪賭一鋪，
正反噬其身。據英國智庫財政研究所（ＩＦＳ）測算，在實施能源價格上限的情況下，未來三年
公共部門舉債料分別達１９００億、１３４０億、９３０億英鎊；即使能源價格上限於２０２４
年到期，２０２５年、２０２６年的新增舉債仍將分別逾千億英鎊。
　　舉債度日如有信用背書，原本或能持續，不過現時英國債務佔ＧＤＰ比例超過１００％，投
資者對英國國債敬而遠之，債息急升施壓政府債務負擔，形成惡性循環。此外，英國食品、能源
大量依賴進口，經常帳赤字惡化未見盡頭，國際金融協會（ＩＩＦ）推算，英鎊均衡匯率仍被高
估逾兩成。
　
　
＊資金成本劇變，工黨支持升＊
　
　　對政策利率最為敏感的英國一年期國債殖利率最新報４﹒１６％，期貨市場押注英倫銀行
１１月加息約１４６個基點，均指向未來資金成本面臨劇變。鑒於此，英國抵押貸款龍頭
Ｌｌｏｙｄｓ、Ｖｉｒｇｉｎ　Ｍｏｎｅｙ等已暫停或撤回新的住房貸款，因需時對利率進行大
幅度重新定價。
　　「金磚四國」之父Ｊｉｍ　Ｏ＇Ｎｅｉｌｌ就稱，英倫銀行未來貨幣政策收緊，將意味疫情
以來英國房價漲勢「基本結束」；另有業內人士預計，明年或有１８０萬英國人因無法償還抵押
貸款而被迫出售房屋，除非政府穩定局面，否則未來幾年房價或暴跌２０－４０％。
　　更悲觀的是「末日博士」Ｎｏｕｒｉｅｌ　Ｒｏｕｂｉｎｉ，其警告英國或重蹈１９７６年
時向ＩＭＦ乞援的覆轍。事緣１９７２年時任財相的Ａｎｔｈｏｎｙ　Ｂａｒｂｅｒ為應對生活
成本危機推出大規模減稅，最終釀成英鎊危機，而保守黨首相Ｅｄｗａｒｄ　Ｈｅａｔｈ就在
１９７４年３月黯然辭職。
　　所謂「歷史不會重複，但會押韻」，《泰晤士報》最新民調顯示，工黨的支持率領先保守黨
已錄２０年來最大。而鑒於減稅被指嚴重偏向富人，工黨領袖Ｋｅｉｒ　Ｓｔａｒｍｅｒ最新指
，「非常理解」人們在是如何被迫採取罷工行動，一場奪權大戲山雨欲來。

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