《匯市縱橫－蕭啟洪》下一個焦點

《匯市縱橫》上周結束的美國９月議息會議，可以說是４０年來最鷹。全市場最關注的利率

點陣圖，委員們認為今年要加息到４﹒２５－４﹒５，明年再加一兩次，然後全年保持不變，

２０２４年降息。跟會議前的市場預期相比，一年之內至少高出了一次２５ｂｐ的加息。整體利

率曲線上移。



但是除了這個，其他的幾乎沒有新意，鮑威爾講話也是場面話反覆說。但看得出來，儘量避

免給出任何鴿派的資訊。今年對美聯儲的預測，市場絕大多數人都錯了，不得不隨時調整，沒有

最鷹，只有更鷹。近期聯邦基金利率期貨市場甚至已經定價明年３月份要加息到４﹒５５，而且

直到２０２４年才降息。這個遠比美聯儲給出的點陣圖鷹的多。泥沙俱下，唯美元獨尊。



當然，現在美國經濟還不錯。真的衰退來了的話，美聯儲肯定也就沒那麼鷹了。



另一方面，ＷＴＩ原油價格在美元暴漲以及市場風險偏好繼續降溫的壓力之下，最終沒有逃

過暴跌命運。目前已經跌穿８０關口，並且即將跌穿一條下行支援線，走勢面臨加速往下的風險

。原油需求的下滑必然與經濟增長前景的降溫相伴，所以儘管供給方面傳出一些利好的消息，但

是ＷＴＩ原油價格一直反彈乏力，最終在風險偏好全面惡化的環境中出現暴跌。



美元作為原油交易定價貨幣對油價的影響依然不容忽視，成為ＷＴＩ原油價格暴跌背後的推

手之一，雖然供給方面並非沒有利於ＷＴＩ原油價格的消息，近期俄羅斯總統與沙特王儲進行了

通話，討論兩國之間的協調以確保全球石油市場的穩定。考慮到歐佩克＋在最近一次會議上做出

的「１０月份開始減產每１０天萬桶」的決定，下一次會議歐佩克可能發出更大規模的減產以維

持高油價。不過供給不足問題主導ＷＴＩ原油價格的時間還未到，在此之前強勢美元、疲軟的需

求前景以及受損的風險偏好可能令油價延續今年６月份以來跌勢。



從技術面上分析來看７５以及７０將成下行目標。而若未能跌穿支持線反彈，則關注８０關

口已經轉化為阻力，該水準下方將保持看跌。但是若反彈收復８０關口，則有進一步往上修正空

間，但是空間可能會有限，不足以支持看跌立場的轉變。



市場在猜測下一步的焦點會在哪裏，筆者認為其中之一還需要重點要關注俄烏局勢看是否會

帶來新的變數，且行且調整吧。



＊本周策略＊



加元：本周建議候高於１﹒３８００沽出美元兌加元，目標１﹒３６００，止蝕

１﹒３９５０。



英鎊：本周建議候高於１﹒１０００水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒０６００，止蝕

１﹒１２００。



離岸人民幣：本周建議候高於７﹒１７２０水平沽出美元兌離岸人民幣，目標７﹒０９００

，止蝕７﹒２２００。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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