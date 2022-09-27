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即市新聞

27/09/2022 11:10

《珠玉之論－陳鳳珠》內房銷情或會逐漸好轉

　　《珠玉之論》內地表示隨著促進房地產市場平穩健康發展的政策落地，預期效果將顯現，房
地產市場有望築底回穩，而融資環境亦有望進一步好轉。而國家主席亦支持放寬除北、上、廣、
深四個一線城市外的所有內地城市購房限制，並鼓勵地方政府根據個別城市的具體情況制定計劃
，以支持重創的住房市場。由於今年以來各地方政府的「一城一策」工具箱全面打開，除一線熱
點城市外，各地盡可能取消限制性政策，以促進樓市發展，雖然目前內地的購房意欲仍然疲弱，
但內地已推出不同措施支持樓市，因此預期若經濟增長回穩，將可刺激銷情。
　　另外，早前住建部等相關部門通過政策性銀行專項借款方式，支持已售逾期交付住宅項目完
成建設交付，料有助撬動其他資金，為地方「保交樓」工作提供支持。「保交樓」將可增加購房
者信心，而未來內地對於購房者資金管理的監管將會加強，為房地產市場平穩發展有利。除此之
外，租購併舉將存量商品房轉化成租賃住房，可兼顧住房租賃發展和房地產去庫存的需求，料有
利於內房未來的發展。
　　預期購房的潛在消費需求將可隨著經濟增長回穩而釋放，而城鎮化進程中農村人口走向城市
、城鎮之間的人口遷徙將產生大量住房需求，因此長線內房行業將有望趨穩。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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